¿Presionó a Ucrania? John Bolton pone en aprietos a Trump con su nuevo libro 

El exasesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton ha expresado este lunes su esperanza de que la Casa Blanca no "suprima" la publicación de su libro, que vendría a confirmar las presiones a Ucrania del presidente, Donald Trump.

"Espero que no se suprima", ha indicado Bolton durante una intervención en la Universidad de Duke recogida por la televisión CNN, al tiempo que ha afirmado que espera que lo que Trump le dijo en privado "se haga público algún día".

La publicación del libro de Bolton, del que existe un borrador confirmado a 'The New York Times' por varias personas que han podido leerlo, constituye un tema de discusión con la Casa Blanca, que ha argumentado que gran parte del libro no se puede publicar debido a la sensibilidad de su contenido, que estaría protegido por el privilegio ejecutivo. La oficina de Administración de Registros de la Casa Blanca ha sido la responsable de revisar el libro de Bolton, que se espera para marzo, y proporcionar los comentarios del Gobierno.

No obstante, aunque se esté revisando el libro, la Casa Blanca no ha intentado evitar que Bolton hable públicamente sobre él y no le ha pedido que no discuta públicamente cuestiones relacionadas con el período en el que trabajó con Trump. Tampoco es inusual que la Casa Blanca plantee preocupaciones sobre la sensibilidad de detalles escritos en manuscritos.

Según Bolton, que dimitió en septiembre a petición del presidente norteamericano por las desavenencias que mantenían, "hay partes del manuscrito que tratan sobre Ucrania". "Veremos qué sucede con la censura", ha insistido en la que ha sido su primera intervención pública desde que Trump fuera absuelto de los cargos que pesaban sobre él en el juicio político ('impeachment') celebrado en su contra.

En el manuscrito, el exasesor de Seguridad Nacional indica que Trump le dijo en agosto que quería seguir bloqueando la entrega de los 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania hasta que las autoridades de Kiev se comprometieran a investigar al exvicepresidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter.

La revelación del manuscrito coincidió con la segunda semana del 'impeachment' a Trump, cuya base fue la supuesta campaña de presión a Ucrania para la obtención de favores políticos. Fue absuelto de los cargos de los que se le acusaba, abuso de poder y obstrucción al Congreso.