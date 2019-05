Boris Johnson, de apartarse del Brexit a liderar las apuestas para suceder a May

El periplo de Boris Johnson durante el tortuoso proceso del Brexit se podría comparar con el de Francis J. Underwood en la serie 'House of cards': llegó a las más altas esferas de la política británica como uno de los principales agitadores antes del referéndum de 2016, pero, tras la tormenta, adoptó voluntariamente un rol secundario, incluso desmarcándose de la línea definida por los 'tories' -llegó a dimitir como ministro de Exteriores en julio de 2018- y, al final, ha vuelto al primer plano, después de anunciar este jueves que se postulará para suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador.

Un paso adelante que coincide con el pacto al que ha llegado la actual primera ministra con el partido para ceder el liderazgo tras la próxima votación de su acuerdo para el Brexit, prevista para principios de junio. May, que acumula ya tres derrotas parlamentarias, aspira a aprobar finalmente el contrato de salida firmado el pasado noviembre con la UE. Ante este escenario, la prensa política británica ya especula con posibles sucesores, entre los que se cuentan varios miembros de su gabinete, como Sajid Javid (Interior), Liz Truss (secretaria del Tesoro), Michael Gove (Medioambiente) o Jeremy Hunt (Exteriores).

Boris Johnson, favorito en las apuestas

Pero el principal candidato para suceder a May es Boris Johnson, quien no dudó en responder este jueves con un rotundo "por supuesto, voy a ir a por ello", cuando le preguntaron por esta posibilidad durante un encuentro con empresarios en Manchester. Su convicción se basa en su deseo expreso de llevar a término el Brexit con acuerdo o sin él, ya que esta última posibilidad cumpliría con la voluntad de los electores en aquel plebiscito. Aún así, en marzo votó en la Cámara de los Comunes a favor de ratificar el pacto que May ha firmado con la UE, un texto que rechaza el ala más euroescéptica de los conservadores.

Quizás esa 'versatilidad' ideológica sea la que le ha colocado como candidato principal a suceder a Theresa May en el Partido Conservador, según las principales casas de apuestas británicas: en la web 'Oddschecker' -especialista en comparar por temáticas las diferentes webs de apuestas-, Boris Johnson se paga entre 2,5 a 1 y 4 a 1 en las casas más importantes de Reino Unido. Le sigue de lejos el ministro del Brexit Dominic Raab (entre 6 a 1 y 9 a 1) y el líder laborista Jeremy Corbyn (entre 6 a 1 y 10 a 1).

Ante el inmovilismo en el que se halla el proceso para ratificar el acuerdo del Brexit, en las últimas semanas ha aumentado la presión en el seno del Partido Conservador para que la primera ministra establezca una fecha concreta para su renuncia. Si la jefa de Gobierno decidiera dimitir como líder de su formación después del 3 de junio -la fecha probable para la próxima votación parlamentaria-, podría mantenerse en Downing Street hasta que se celebrara un proceso de primarias, cuyo ganador asumiría asimismo el cargo al frente del Ejecutivo.