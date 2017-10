Boris Johnson frena el complot de 30 diputados'tories' contra Theresa May

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, instó hoy a sus compañeros en el Partido Conservador a acabar con las "tonterías" y a respaldar a la jefa del Gobierno, Theresa May, tras desvelarse un complot de una treintena de diputados "tories" para echarla del cargo.



En un mensaje lanzado a través de su cuenta de "WhatsApp", Johnson aseguró que "la gente está harta", al tiempo que lamentó de que se de la impresión de que "se habla de cualquier cosa" excepto de política.



"¡Gente, estoy fuera, pero acabo de leer todo esto!, dijo el jefe de la diplomacia británica, en referencia al citado complot y las reacciones de apoyo de varios ministros hacia May, entre ellos la de la titular de Interior, Amber Rudd, en un artículo publicado ayer en "The Daily Telegraph".



"He visto el texto de Amber esta mañana. Tiene mucha, mucha razón. Acabamos de tener elecciones y la gente está harta de estas tonterías. Apoyad a la primera ministra", escribió Johnson.

Hacen falta 48 diputados

El expresidente honorario del Partido Conservador Grant Shapps admitió ayer viernes que una treintena de diputados quiere echar del cargo a May, aunque para lanzar una moción de confianza contra ella se requieren las firmas de un 15% del grupo parlamentario, lo que actualmente se cifraría en 48 diputados.



Estos parlamentarios críticos consideran que la líder "tory" carece de credibilidad y autoridad tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales del 8 de junio, que ella mismo convocó precisamente con el fin de afianzar su mandato.



Tras conocerse su descontento, varios pesos pesados del partido se han unido en torno a la "premier", como la líder de la formación en Escocia, Ruth Davidson, quien ha pedido que den espacio a May para "que ponga las cosas en orden" y "vuelva a gobernar".



No obstante, las dudas sobre la estabilidad de su Ejecutivo se han acrecentado después de que la primera ministra protagonizara esta semana un accidentado discurso en el congreso anual del partido, en el cual debía hacer una muestra de autoridad.

En esa alocución, el pasado miércoles, se quedó afónica tras varios ataques de tos, un bromista le notificó el despido y se cayeron las letras del mensaje electoral que tenía detrás.



La primera ministra recalcó ayer que cuenta con "todo el apoyo de su gabinete" y añadió que seguirá guiando al país con el "liderazgo calmado" que necesita en estos momentos, cuando, entre otros retos, negocia su salida de la Unión Europea (UE).