Boris Johnson supera la moción aunque recibe un duro castigo por el 'partygate'. 

Boris Johnson esquiva la dimisión. El primer ministro británico logra superar la moción de censura interna planteada por los propios diputados de su partido, el Partido Conservador, con 211 votos a favor de Jonhson y 148 en contra. El 'premier' sobrevive así a la prueba de confianza a la que ha sido sometido por los diputados 'tories' descontentos con la gestión que ha hecho durante la crisis derivada del 'partygate'. Pese a ganar la votación que le mantiene en Downing Street por un tiempo más, el resultado evidencia la pérdida de apoyos dentro de su propio partido, en el que casi la mitad van detrás de su caída y le dejan en una frágil posición de la que tendrá muy complicado salir.

El propio Johnson afirmó cuando su antecesora, Theresa May, se sometió al escrutinio de su partido y logró un 63% de apoyo que fue "un muy mal resultado, mucho peor de lo que parece". Ahora que el líder del Ejecutivo británico ha cosechado una victoria peor que la de su antecesora, que recabó 226 votos a favor y acabó abandonando su cargo seis meses después, supone una derrota incluso mucho más dura. Pese a ello, ha aseguradoque el resultado es "convincente" y que tiene intención de "seguir adelante" al frente del Ejecutivo. "Lo que debemos hacer ahora es unirnos, como gobierno y como partido", para "centrarnos en las cosas que creo que realmente le importan a la gente", ha dicho.

Tras recibir este lunes por la mañana en Londres su homóloga estonia, Kaja Kallas para discutir el fortalecimiento de la OTAN en el marco de la cumbre que se celebra en Madrid a finales del mes de junio, Johnson se ha pasado la mayor parte del día intentando recabar los apoyos necesarios para salvar su puesto. Sin ir más lejos, Johnson ha irrumpido en el encuentro a puerta cerrada entre aplausos y jaleos y ha emplazado 'in extremis' al equipo a "no entrar en un debate infernal del Día de la Marmota sobre los beneficios de pertenecer al mercado único".

En particular, ha recordado a los miembros del Comité de 1922 la clara victoria que logró en las elecciones de diciembre de 2019 -cuando consiguió la mayoría absoluta que no registraban en décadas frente al líder laborista Jeremy Corbyn- y a no reabrir cuestiones cerradas hace dos años y medio, con su llegada al poder. "Ya sabéis la fuerza increíble que podemos ser cuando estamos unidos. Quienes están en esta sala lograron la mayor victoria conservadora en 40 años... bajo mi liderazgo", ha destacado.

Johnson ha remarcado la victoria que supuso el referéndum para la salida de la UE y ha prometido aprovechar las libertades del Brexit frente a la alternativa del Partido Laborista que "sencillamente no puede igualar este programa". Los laboristas "jamás habrían tomado las decisiones que ha tomado este gobierno para ayudar a los ucranianos. Jamás se habrían plantado frente a (Vladímir) Putin y ocho de sus diputados más importantes votaron a favor de deshacerse de nuestra capacidad de disuasión independiente", en referencia a los polémicos submarinos nucleares Trident. "Hubieran sido un auténtico desastre si hubieran gobernado", ha remachado.

Los aliados cercanos del jefe de Gobierno han tratado de matizar la derrota tras conocerse los resultados. Entre ellos se encuentran el ministro de Educación, Nadhim Zahawi, o la titular de Exteriores, Liz Truss, cuyo nombre ya figura en las quinielas como una de las principales aspirantes a suceder a Johnson si termina cayendo. "Le respaldo al 100%" ha asegurado. La fractura abierta por el escándalo de las fiestas ilegales en su domicilio oficial durante los peores momentos de la pandemia desangran su popularidad durante desde hace meses y comienzan a pasarle factura en sus propias filas, con una gran desconfianza hacia su papel como líder.

El informe independiente elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre las citadas celebraciones en el que se instaba a Johnson a asumir responsabilidades por las infracciones de las reglas antiCovid mientras la población sufría severos confinamientos, ha terminar de minar la confianza de Johnson y ha desatado una división interna que le será muy complicado remontar. Todo apunta a que su renuncia es cuestión de tiempo.

Entre la bancada crítica con el líder conservador, el diputado Roger Gale avanzó que se continuará oponiendo a Johnson como líder de la formación. "Creo que un primer ministro honrado miraría las cifras, aceptaría el hecho de que ha perdido el respaldo de una parte significativa de su partido y consideraría su futuro. Pero no creo que él vaya a hacerlo", agregó. Contra el jefe de Gobierno se han pronunciado diputados procedentes de todas las facciones del Partido Conservador, desde los más fervientes partidarios del Brexit hasta el ala más moderada, e incluso le han dado la espalda algunos de los parlamentarios que lograron su escaño por primera vez gracias a su empuje electoral de 2019.

Con una sociedad dividida, los mercados se han mantenido 'inmunes' a la inestabilidad política en la jornada de este lunes y y el FTSE ha cerrado la sesión con unas ganancias del 1%, en línea con el resto de plazas europeas, tras descontar que Johnson iba a seguir. En el año, la tendencia es a favor del índice inglés, uno de los pocos selectivos que logra revalorizarse desde enero (+3%), solo superado por el PSI portugués en Europa. Los valores vinculados a las materias primas, que han visto disparados sus precios en los últimos meses, lideran las subidas en el índice inglés.