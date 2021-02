Borrell llega a Rusia en un momento de alta tensión por la detención de Navalni

El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha llegado este jueves a Rusia en un momento de alta tensión entre el Kremlin y la Unión Europea (UE) por la represión de las protestas opositoras y la condena de cárcel a su líder, Alexéi Navalni.

"Viajo hoy a Moscú en un contexto difícil. La UE condenó inmediatamente la detención de Navalni a su regreso a Rusia el 17 de enero, así como su condena del 2 de febrero, y demanda su liberación", escribió Borrell en su blog antes de partir de Bruselas.

La primera visita de un alto representante para Política Exterior de la UE desde 2017 amenaza con ser un diálogo de sordos, aunque ambas partes se han mostrado interesadas en el deshielo de unas relaciones congeladas desde la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por Rusia en 2014.

Relaciones congeladas desde Crimea

En declaraciones a la agencia rusa Interfax, el propio Borrell admitió que desde entonces existe un problema de "falta de confianza", lo que ha llevado a que Moscú y Bruselas se vean más como "rivales y competidores", que como "socios". A las sanciones impuestas en 2014 por la UE, Rusia respondió con un embargo que Putin ha prolongado sin falta cada año y que ha hecho daño a los intercambios comerciales.

Borrell y su colega ruso, Serguéi Lavrov, han abogado por rebajar la retórica "negativa" de los últimos meses y por centrarse en la solución de las discrepancias, ya sea sobre la resolución de crisis y conflictos como los de Bielorrusia, Siria, Libia o Ucrania, o sobre el tendido del gasoducto Nord Stream 2.

No todo son diferencias. Rusia y la UE abogan por que Irán cumpla con el acuerdo nuclear de 2015, del que se salió EEUU, y deberán cooperar para que Teherán no rompa sus compromisos con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a finales de febrero. También ha habido en los últimos días un acercamiento en la lucha contra la pandemia de la Covid-19. Alemania y Francia han abierto las puertas a la vacuna rusa, Sputnik V, que aún debe recibir, no obstante, la autorización del regulador europeo.

"La visita tiene una gran importancia para las relaciones entre Rusia y la UE. En los últimos cuatro años las relaciones no han hecho más que estancarse o empeorar", comentó hoy a Efe Andréi Gromiko, director del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia. El nieto del legendario ministro de Exteriores soviético auguró que Borrell y Lavrov lograrán "descongelar" las relaciones en algunos terrenos, sin especificar.