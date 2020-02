Brexit, el divorcio más tormentoso en imágenes

Adiós a Reino Unido

En julio de 2019, Johnson sucede a May como primer ministro británico con una sola promesa: "Get Brexit done" ("llevar a cabo el Brexit"). En las primarias, fue capaz de aglutinar a euroescépticos y moderados para poner fin al tortuoso proceso del Brexit, que ya llevaba tres años profundizando la división del país. / EFE