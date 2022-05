Bulgaria pedirá a Bruselas quedar fuera del paquete de sanciones al crudo ruso. 

El Gobierno búlgaro pedirá a la Comisión Europea (CE) quedar excluido del planeado veto a la compra de crudo ruso, debido a que su única refinería sólo puede procesar el tipo de petróleo que compra a este país. Así lo anunció el primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, durante una rueda de prensa en Sofía con su homólogo neerlandés, Mark Rutte. El jefe del Gobierno búlgaro afirmó que su país es de los que más han resistido a las presiones rusas en relación al pago del gas en rublos, y ha contribuido así a reducir el flujo de dinero que llega a Moscú.

"Esperamos que haya comprensión por parte de la Comisión Europea, y tenemos indicios de ello, ya que no podemos pasar del 95% de dependencia de gas hasta el cero y, al mismo tiempo, poner un embargo sobre nuestra única refinería, que funciona únicamente con crudo de tipo Ural", dijo. "Pediremos que Bulgaria sea parte de las excepciones hasta que no tengamos las infraestructura adecuada, por ejemplo un oleoducto con Grecia", dijo el europeísta Petkov, quien afirmó que su país apoya a sus socios europeos, pero que no está en posición de decretar un embargo al petróleo ruso.

La empresas estatal rusa Gazprom cortó a finales de abril los suministros de gas a Polonia y a Bulgaria, país este que importa el 95% del gas que consume de Rusia. Rutte felicitó a Bulgaria y a Polonia por cómo reaccionaron ante la exigencia de la empresa estatal rusa Gazprom de que pagaran en rublos ya que, dijo, demostraron que se puede estar unidos. "La lucha no es entre Rusia y Bulgaria y entre Rusia y Polonia, sino es una lucha entre Rusia y Europa", sentenció.

Rutte agregó que los países europeos trabajarán además de forma conjunta en el ámbito de la economía para preparar a Europa "para la época post guerra y el fin de la agresión rusa". La Comisión Europea ha propuesto incluir un embargo a la compra de petróleo ruso dentro del sexto paquete de sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Países como Eslovaquia y, sobre todo, Hungría, se oponen a esa medida debido a su enorme dependencia energética de Rusia.