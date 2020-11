Bush se desmarca del bloqueo de Trump y felicita y elogia a Biden por su victoria.

El expresidente estadounidense George W. Bush no ha querido colocarse en el bando de su colega de partido y ha felicitado este domingo al presidente electo, el demócrata Joe Biden, y le ha emplazado a unificar al país. "Aunque tenemos diferencias políticas, conozoco a Joe Biden y sé que es un buen hombre que ha aprovechado la oportunidad que ha tenido para liderar y unificar a nuestro país", ha publicado Bush en un comunicado oficial.

"El presidente electo ha reiterado que aunque era el candidato demócrata, gobernará para todos los estadounidenses. Le he ofrecido lo mismo que ya ofrecí a los presidentes Trump y Obama: mis oraciones para que tengan éxito y mi compromiso de ayudar de todas las formas que pueda", ha añadido, recoge Ep. Bush también ha felicitado a Trump y sus seguidores por su resultado electoral. "Ha conseguido el voto de más de 70 millones de estadounidenses, un logro político extraordinario", ha subrayado. "Han hablado y sus voces seguirán escuchándose a través de los cargos electos republicanos", ha destacado.

Además ha reiterado su llamamiento a la unidad. "Debemos unirnos por el bien de nuestras familias y vecinos y por nuestra nación y por su futuro. No existe ningún problema que no ceda frente a la voluntad de un pueblo libre", ha remachado. Bush se convierte así en la voz republicana más importante que felicita a Biden, mientras que otros altos cargos del Partido Republicano han cerrado filas con Trump y sostienen que hasta que no termine el recuento no hay presidente electo.