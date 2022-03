Una cantante ingresa en el hospital por retener los gases frente a su pareja

El fin de semana pasado, la cantante brasileña de 27 años, Viviane de Queiroz fue ingresada en hospital a consecuencia de una acumulación de gases después de que, según explicó ella misma en redes sociales, retuviera una ventosidad durante todo el tiempo que estuvo de cena con su pareja. Conocida por el nombre artístico de Pocah, la cantante tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram.

De Queiroz publicó unas fotos en el hospital que incluían un mensaje en el que aseguraba que comenzó a notar algo raro en el estómago de madrugada, por lo que decidió ir al médico: "Me desperté a las 5:30 am con fuertes dolores de estómago y terminé en el hospital", dijo a sus seguidores. La cantante ha señalado que tras su paso por el centro sanitario se encuentra bien, aunque está medicada. "Solo era una acumulación de pedos atrapados".

De su mala experiencia, la artista ha querido sacar provecho para trasladar un mensaje para todas las mujeres que le siguen para que no hagan como ella y no sienta vergüenza para expulsar sus ventosidades. "Chicas, no se avergüencen de tirarse un pedo frente a su chico. Lo que es realmente vergonzoso es no dejar que tu chico duerma porque estás incómoda, yendo al hospital con tu chico y el diagnóstico de pedos atrapados", señaló la cantante en unos vídeos de Instagram.

La retención de gases

De Queiroz fue tratada en el hospital por una retención de gases en el estómago. Según detalló a los médicos, durante la cena había notado dolores en el estómago a consecuencia de esto, pero recordó un vídeo de TikTok en el que aseguraba que esta sensación no era nada y que debía dejarlo pasar. Según detalla el New York Post, el “gas atrapado” sucede cuando el metano no se mueve con normalidad a través de los intestinos, lo que provoca a los pacientes un dolor agudo o molestias en el abdomen. Esta situación puede darse como consecuencia del consumo ciertos alimentos y condiciones médicas subyacentes, como el síndrome del intestino irritable.