Casi 18.000 enfermos de cáncer pueden morir ante el colapso de salas por el virus

Cerca de 18.000 pacientes de cáncer en Reino Unido podrían morir tras la pandemia de coronavirus. Los expertos del país han expresado su preocupación hacia el parón de tratamientos por el colapso de las salas con enfermos de Covid-19 y el miedo de los afectados a contagiarse en los centros de salud, por el aumento de defunciones que pueden traer.

La cifra de posibles fallecimientos por los 'retrasos' en los tratamientos representa un aumento del 20% si se compara con las 89.576 muertes por cáncer que se registran anualmente en Inglaterra, según los profesionales sanitarios consultados por la cabecera británica 'The Guardian'. De hecho, los médicos de cabecera señalan que las citas para el diagnóstico de la enfermedad han disminuido en un 76% y las de quimioterapia, un 60% desde febrero, cuando llegó el virus.

El país gobernado por Boris Johnson ya cuenta con un total de 21.678 muertos por la pandemia y el número de afectados super los 162.300. El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña para instar a las personas con síntomas de cualquier enfermedad a buscar ayuda visitando a su médico de cabecera o haciendo uso de la línea de atención 999.

"Es devastador pensar que me han arrojado al final de la pila a favor de las víctimas de coronavirus. Por lo que sé, me están condenando a muerte al no mirar mi caso", asegura un enfermo de cáncer que ha sufrido atrasos en su tratamiento al rotativo británico. El académico Mark Lawler, líder científico de Data-Can, advierte que "los países deben comprender rápidamente cómo la emergencia está afectando los pacientes de cáncer, de lo contrario, corremos el riesgo de engrosar la creciente cifra de muertes por la pandemia de Covid-19 ".