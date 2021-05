Cepa británica, californiana... y ahora la india: "La vacuna sigue siendo eficaz". 

La variante india esta en España, y ha llegado en barco. Despues de los tres confirmados en Vigo, Podría haber más casos en otras regiones, como el que se sigue investigando en Valencia. El Gobierno ya ha encendido todas las alarmas exigiendo la cuarentena a los llegados del país, a la espera de nuevas medidas, quizá, más severas. Pero, por ahora, poco se sabe de la variante B.1.617, que ya ha llevado a una veintena de países, y que, según explica José Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (SEMPSPH) y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía, "contiene 15 mutaciones, algunas de las cuales ya se corresponden con otras variantes como la californiana o brasileña".

Que exista la variante india y que mañana pueda haber otra en Estados Unidos no es alarmante pero lo es si esa cepa se convierte en una "variante de escape". Es decir, una mutación que "escape" a la inmunización. Como especifica, Pedro Gullón, epidemiólogo social y médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, no existen límites para las variantes, "hasta el punto de que no existe una secuenciación completa de las variantes que existen". Puntualiza que la variante británica es la que ocupa el mayor espacio dominante de transmisión, pero que seguramente haya en España 10, 15 o 20 mutaciones pequeñas. "Se descubren las variantes cuando se convierten dominantes en esos lugares", como ha ocurrido en la India, un país con 1,366 miles de millones acechado por la Covid: 19 millones de casos y 211.853 fallecidos. "Seguramente sigamos teniendo nuevas variantes", sentencia Gullón.

En este sentido, Barranco afirma que lo que varían son diferentes partes del virus, y "algunas sí pueden aumentar la transmisibilidad o el escape. Pero eso tiene que seguirse estudiando". Hoy por hoy, la información que se tiene no es concluyente. No se puede afirmar que, de todas las variantes que hay, alguna sea "de escape". La preocupación seria plausible si una mutación en la secuencia del virus tuviera tal grado de mutación en la proteína S, componente atacado por las dosis, que el sistema inmune no la reconociera. "Las vacunas están diseñadas para que los anticuerpos acaben atacando a esa proteína", explica Gullón. "La gran ventaja que tenemos es que las vacunas ARN mensajero como la Pfizer o Moderna, que tienen codificada la información, podrían revacunar a la población con la codificación genética de esa nueva variante", argumenta el experto. Por lo que, no habría que hacer nuevas vacunas sino que, con la misma, se fabricaría otra proteína S.

Por otro lado, ¿es la vacuna 100% efectiva? No. Pero ninguna lo es. Barranco explica que un miembro de su familia no respondió a las dos dosis de la varicela. "Hay personas que, aunque las vacunemos, tienen una predisposición individual específica", explica. "Llevamos tan solo 3 meses vacunando", prosigue, y argumenta que "hay que ver si existen fallos vacunales para el tiempo que tienen que durar los anticuerpos". Algo que el creador de Pfizer prevé, ya que anunció hace apenas unos días que quizá era necesaria una tercera dosis de la firma para resistir el virus. Pero Gullón advierte: "Es todavía demasiado pronto". Las conclusiones indican que si la inmunización global se acelera, llegará un momento en que la transmisión se ralentizará. Ahí se verá si la protección inmune a la Covid-19 ha bajado y es necesario reforzarla o no. Ante todo, las politicas de prevención son las mismas: "Mascarillas y distancia de seguridad", puntualiza Barroso.

Dentro de la lucha contra la Covid-19 queda pendiente el gran reto de la inmunización global. Que equivale a que todos los países puedan tener acceso a suficientes dosis, lo que genera desde hace tiempo un gran debate social sobre el levantamiento o no de las patentes. En este sentido, algunos países ya han empezado a donar o revender dosis a los países más afectados. Pero, como explica Barroso, no todo es cuestión de patentes, sino de productividad. Grandes farmacéuticas europeas como Sanofi han empezado a aliarse con las compañías generadoras de las vacunas contra la Covid, en este caso Moderna, para agilizar la producción. Sanofi en concreto, llenará y envasará las dosis de la firma para el mercado estadounidense. "En cada país se debe llegar acuerdos para intentar que la producción se descentralice, con los mismos controles de calidad", explica Barroso.

La India cuenta con el mayor fabricante de vacunas contra la Covid del mundo, el Serum Institute of India (SII), encargado de abastecer con AstraZeneca a los ciudadanos nacionales y también, por acuerdo, a otros países. Pero el 'parón' de la vacuna AstraZeneca y la gran ola de contagios que acecha el país han complicado los planes mercantiles. Como uno de los grandes proveedores para países pobres, la crisis sanitaria de la India ha afectado a la iniciativa de la OMS, Covax, que pretende comprar vacunas para los países más vulnerables, y que ve cómo los presupuestos temporales de esas llegadas se retrasan. El país prioriza ahora la vacuna para sus ciudadanos tras haber exportado millones de dosis, convirtiéndose de la "farmacia del mundo", pero con el reto de inmunizar a sus ciudadanos en medio de una feroz ola de contagios que deja miles de cadáveres prendidos en sus calles.