"Una enfermedad de ricos": el Covid-19 resalta la desigualdad en América Latina

2.700 casos en Chile, 1.100 en México, 800 en Colombia... el coronavirus se expande por toda América Latina. Una región en la que no toda la población tiene acceso a un sistema de salud y en la que el número de personas pobres viene aumentando desde 2014, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ahora, el Covid-19 viene a resaltar las desigualdades entre las poblaciones de los distintos países.

"Una enfermedad de ricos", "el coronavirus es de blancos"... eran algunos de los mensajes que se podían leer en las redes sociales cuando los primeros casos comenzaban a aparecer en los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Guatemala la mayoría de contagios confirmados por el Gobierno se concentran en las zonas 14 y 16 de la Ciudad de Guatemala, dos de las áreas más caras del país, como señala el diario 'Nómada'. Esto se debe a que estas personas dieron positivo tras haber viajado a Europa o a Asia, los dos continentes más afectados por el virus. En un país en el que el salario mínimo apenas roza los 300 euros al mes, esta noticia provocó un gran número de críticas en redes porque resaltaba las brechas económicas en la sociedad guatemalteca.

La enfermedad de los ricos que van por el mundo contagiando pobres, para después culparlos por salir a la calle a buscar comida. — Andres Charry (@charry_manager) March 26, 2020

En México ocurrió algo similar. San Pedo Garza García, el municipio más rico del país -y de América Latina- , concentra la mayoría de contagios en el estado de Nuevo León y fue una de las primeras localidades en tomar acción para evitar un brote de casos y contagios locales. Fue el alcalde del municipio, Manuel Treviño, quien llevó a cabo restricciones de movilidad, adelantándose así a las órdenes nacionales decretadas por el Gobierno Federal que no llegaron hasta este martes cuando el país ya supera el millar de contagios.

En el caso de Nuevo León, un empresario que viajó a España a principios de mes fue el primer contagio del municipio y ha recibido también un aluvión de criticas tras compartir su experiencia en redes sociales. "Que vergüenza querer llamar la atención por una situación así", dice uno de los comentarios publicados.

En Nicaragua, más de lo mismo. La primera víctima mortal a causa del virus fue Ossiel Herrera, el director de Fashion Week Nicaragua, vinculado a la familia del presidente Daniel Ortega, quien ha sido acusado numerosas veces no ser transparente a la hora de manejar el brote en el segundo país más pobre de Latinoamérica, solo superado por Haití.

Así, la región se enfrenta al brote sin un camino claro y con unos sistemas sanitarios deficientes, "es una de las regiones que menos invierte en la salud pública", señala 'The New York Times', que afirma que puede ser una de las zonas que salgan más afectadas por el virus. La OMS en enero ya advertía de que los países menos desarrollados no estaban preparados para enfrentarse a un brote de coronavirus. Economías frágiles y sistemas sanitarios deficientes, esa es la realidad con la que muchas de las naciones latinas se enfrentan ahora al Covid-19 a pesar de que muchas de ellas se adelantaron e impusieron restricciones antes de que los contagios estallaran.

También S&P Global Ratings ya advirtió de que la mayoría de estos países entrará este año en recesión por la crisis sanitaria y no comenzarán a recuperarse hasta finales de 2020 y a lo largo de 2021. La firma ha destacado que el virus no quedará como un impacto indirecto en la región porque el incremento de casos ha propiciado la prohibición en viajes, medidas de distanciamiento social y el cierre de fábricas.