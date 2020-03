"Es una situación alarmante": 300 españoles en Perú piden regresar al país

España vive su primera semana en estado de alarma y mientras la mayoría de españoles se acostumbra a permanecer en sus casas para evitar más contagios de coronavirus, hay quienes la cuarentena les ha pillado fuera del país y ahora hacen todo lo posible para regresar y poder reunirse con sus familias. "Estamos muy nerviosos, no sabemos qué va a pasar ni cuándo podremos regresar", señala Antonio, un español 'atrapado' en Cuzco desde la semana pasada.

Unos trescientos españoles que se encuentran confinados en varias ciudades de Perú se han unido en un grupo de WhatsApp organizado por Antonio para buscar la manera de regresar a España, pero se han encontrado con un gran número de dificultades para moverse y para realizar trámites con la Embajada de España en el país. Muchos de ellos, al saltar las sirenas de alarma en el país sudamericano, intentaron organizar su regreso a España pero el caos en los aeropuertos y la falta de información hizo esto imposible.

Antonio cuenta que creó el grupo para "presionar" a las autoridades a ayudarles. Sin embargo, el español señala que "ellos tampoco saben cómo actuar en esta situación" y les han dicho que se "enteran de lo que está sucediendo por las noticias, como lo hacemos todos". Perú se encuentra en estado de emergencia desde el 15 de marzo y, al igual que más de cien países del mundo, ha restringido los vuelos con la Unión Europea debido a los focos de contagio que se viven en Itallia y España.

"Los turistas que no estamos en Lima no podemos salir de nuestros hoteles, está prohibido. Cada vez que necesitamos algo debemos pedírselo al personal del hotel y ellos ven cómo conseguirlo", cuenta Antonio. "Se nos ve como una especie foco del virus, yo llegué a Perú cuando todavía no existía ninguna restricción para viajar y ahora estoy varado al igual que muchas otras personas", añade. Además, entre los españoles en Perú hay 26 que son mayores de 70 años, la población que tiene más riesgo de sufrir complicaciones a la hora de contraer el virus, y también hay una treintena de personal sanitario que se "siente impotente" de no poder hacer su labor en España porque no pueden regresar.

Y, por si esto fuera poco, a la ansiedad de los viajeros se añade la de contraer el virus en un país con un sistema de sanidad inferior al de España. "La gente está muy nerviosa, es una situación alarmante", afirma Antonio. En esto coincide con Andrea Zaida, otra española que llegó a Perú el 6 de marzo, que cuenta que junto a las otras tres personas con las que viajaba lograron regresar a Lima, la capital peruana, pero una vez ahí ya no lograron encontrar ningún vuelo para regresar a la Península. Actualmente se hospedan en uno de los pocos hoteles que encontraron disponibles a espera de recibir algún tipo de respuesta por parte del Consulado de España en Perú.

En Lima los turistas sí pueden abandonar el hotel y ella ha podido comprar las cosas necesarias para estos días de incertidumbre pero ahora "solo queda esperar" a que les notifiquen cuándo van a poder regresar. "Todo el mundo aquí tiene miedo a lo que pueda pasar, lo mismo que en Europa, y no estén preparados para afrontarlo médicamente", añade otro de los turistas.

"La embajada es nuestra única solución porque las aerolíneas no están volando y los viajes están prohibidos", incide Andrea. "Habíamos contratado un seguro de viaje que nos dura hasta el sábado, después de eso estaremos desprotegidos", cuenta, preocupada. Además, todos los gastos extra los han tenido que costear ellos, una situación insostenible para muchos de los turistas. "En ese sentido nos hemos sentido acogidos por los peruanos, hay quienes se están hospedando con familias locales o con organizaciones religiosas porque no podían pagar la estadía", cuenta el joven que ha logrado organizar el chat en el que todos han podido contar sus experiencias.

"Evidentemente, si hubiera habido una mínima señal de que esto se hubiera complicado así, no hubiéramos venido", señala otro miembro del gurpo de WhatsApp. "Nos pasamos el día en nuestra habitación. La situación es extremadamente delicada, pues la embajada de Lima no tiene ningún contacto con nosotros, y el consulado de Cuzco está cerrado desde el principio de la crisis", afirma. Sobre los contactos con la Embajada, lamentan la incomunicación por parte de las autoridades ya que se ha limitado a pedir que rellenen un formulario para contabilizar los españoles que están en Perú, pero no ha habido más mensajes que el que les traslada una funcionaria para indicarles que el viaje se producirá cuando acabe la cuarentena.

"Queremos poder estar con nuestras familias, como todos los españoles", concluye Antonio, que ha hecho un llamamiento al Ministerio de Exteriores para que gestionen su regreso al país.