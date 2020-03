Tres ministros de Macron triunfan en unas municipales marcadas por el virus

Hasta tres ministros del Gobierno del presidente Emmanuel Macron han logrado su elección en primera vuelta en las elecciones municipales francesas celebradas este domingo y marcadas por la baja participación debido al coronavirus. El primer ministro, Edouard Philippe, tendrá que esperar a la segunda vuelta tras quedarse a las puertas del 50 por ciento de votos en El Havre.

Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu y Franck Riester han cumplido con Macron y han sido electos por Tourcoing, Eure y Coulommiers. Darmanin es ministro de Acción y de Cuentas Públicas y ha sido elegido con un 60 por ciento de apoyo. Lecornu es ministro de Colectividades Territoriales y ha sido elegido con un 66,38% de respaldo. Riester, ministro de Cultura, ha ganado con un 58,55 por ciento de votos.

En cambio, el primer ministro, Philippe, deberá esperar a la segunda vuelta tras obtener un 43% de los votos, mientras que el candidato comunista Jean-Paul Lecoq logró un 34 por ciento. El ecologista Alexis Deck logró un 9%o. Por lo tanto, Philippe podría verse amenazado si la izquierda logra un acuerdo para la segunda vuelta.

En París, la socialista Anne Hidalgo ha cumplido los pronósticos y ha ganado las elecciones con un 30,2 por ciento de votos, seguida de Rachida Dati (Los Republicanos, 22 por ciento) y la ministra Agnès Buzyn (La República en Marcha, 17,6 por ciento). Philippe ha comparecido tras el cierre de urnas y ha manifestado su gratitud a quienes hicieron posible esta primera vuelta de las elecciones municipales. "Decidimos mantenerla porque las autoridades sanitarias aseguraron que estas elecciones podrían tener lugar en condiciones satisfactorias", ha argumentado.

Sin embargo, ha reconocido que habrá una alta abstención, de en torno un 56 por ciento, lo que refleja la creciente preocupación entre los ciudadanos. "Por eso que mañana, teniendo en cuenta a las autoridades sanitarias, nos organizaremos para la segunda ronda. Tomaremos las medidas necesarias", ha asegurado.

Desde la oposición, la líder de la ultraderechista Unión Nacional, Marine Le Pen, ha manifestado que cree que no habrá segunda vuelta. "Mantener las municipales al día siguiente del anuncio del cierre de lugares públicos no es esenciales es una decisión incomprensible", ha indicado. "La segunda vuelta obviamente no tendrá lugar", ha remachado. Desde La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon ha pedido que la decisión de la cancelación o no de la segunda vuelta de las elecciones municipales se "tome lo antes posible" y abogó por no poner la democracia "entre paréntesis".

Por su parte, Los Verdes de Francia han logrado buenos resultados durante esta primera vuelta tras ganar en ciudades como Lyon y Estrasburgo, así como en Burdeos, donde el ecologista Pierre Hurmic se sitúa tres puntos por delante del alcalde saliente Alain Juppé con el 35,9 por ciento de los votos, según el instituto Ipsos. De acuerdo con las estimaciones, Eric Piolle, el alcalde saliente de Grenoble, continúa siendo favorito para revalidar su puesto al frente de la Alcaldía de esta ciudad del sureste de Francia con el 46,2 por ciento de los apoyos.