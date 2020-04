Hasta 73.000 dólares por entrar en la UCI: el coste de contagiarse del virus en EEUU

La pandemia ya deja casi un millón de contagios en Estados Unidos y al estrés que trae consigo contraer el virus, miles de norteamericanos ahora se enfrentan a cuentas de entre 21.900 y 73.300 dólares por haber recibido tratamiento para ganarle la batalla a la pandemia, según un estudio de Fair Health publicado recientemente. Si bien la gran mayoría de las personas que contraen el coronavirus se pueden recuperar en sus casas, la Fundación Kaiser estima que el 15% de los norteamericanos contagiados han requerido hospitalización y el precio de esta varía dependiendo del tipo de tratamiento recibido y el seguro médico que tengan pese a los esfuerzos de los reguladores por mejorar el acceso a la atención y reducir los gastos que acompañan al Covid-19.

Cuando el foco de la pandemia todavía no se trasladaba a América del Norte, el vicepresidente Mike Pence ya mantenía reuniones con las grandes aseguradoras privadas para acordar la renuncia a los copagos y deducibles de los test de detección del virus pero coincidieron en que los costes por el tratamiento no se eximirían, por lo que ahora las personas que necesitaron de hospitalización se enfrentan a grandes costes en deducibles.

A su vez, otro estudio de Health System Tracker analizó el coste potencial del tratamiento por el virus basándose en el gasto promedio de los pacientes ingresados por neumonía por su similitud con el tratamiento que reciben los pacientes ingresados por coronavirus. El estudio divide a los pacientes en tres grandes clasificaciones: los pacientes que no presentaron complicaciones, quienes presentaron algunas complicaciones y los casos más serios, con dificultades importantes.

Entre las conclusiones señalan que el coste promedio mínimo del tratamiento por un ingreso hospitalario por neumonía en 2018 fue de 9.800 dólares. Mientras que el monto promedio por un ingreso por neumonía con complicaciones superaba los 20.200 dólares. Sin embargo, los peores parados son los que necesitan de un ventilador porque su estadía en el hospital suele ser mucho más larga, un promedio de más de 22 días, por lo que el precio del tratamiento se podría disparar hasta los 88.000 dólares.

Ambos estudios citados concluyen en que la cifra puede ascender hasta superar los 70.000 dólares y aseguran que las cuentas siempre cambian dependiendo el estado en el que se registren y el tipo de seguro que haya contratado el paciente, siendo los más golpeados por la pandemia quienes no tienen seguro médico y deben pagar por el tratamiento en su totalidad. Una situación que solo fomenta la desigualdad del país.

¿Cómo viven los hospitales de EEUU la pandemia?

Fernando es médico de emergencias en el Berkshire Medical Center, un hospital de un pueblo de Massachusetts en el que la pandemia entró en una residencia de ancianos y provocó la muerte de más de una veintena de personas mayores que vivían en el centro El médico cuenta una situación similar a la que se vive en muchos lugares de España: hasta hace poco había una escasez importante de test y de equipo de protección. Sin embargo, el experto cuenta que hasta ahora en la localidad la gran mayoría de personas ha obedecido el confinamiento por lo que se ha podido controlar el brote y el centro en el que trabaja no se ha visto desbordado. "Tengo hasta menos trabajo que antes porque todo mundo tiene miedo de venir al hospital", añade. "He visto a gente con Covid pero enseguida se les aplica el protocolo y desde que hace una semana llegaron los test todo ha sido más fácil".

Fernando cuenta que hasta hace siete días les faltaba material de protección y que utilizó la misma mascarilla durante casi un mes. "Utilicé mi KN95 por más de tres semanas antes de que llegaran las nuevas", resalta. Sin embargo, al preguntarle por la situación del estado en el que vive, señala que Massachusetts tiene una población "muy educada" y que por eso no se ha visto tan golpeado por la pandemia. "No estamos desbordados y hemos tenido tiempo para prepararnos, pero la situación no es la misma en todo el país", agrega. Estados Unidos es tan grande que vive la pandemia de diversas maneras y él se considera afortunado de vive en un área que de momento no está colapsada y en la que se están llevando a cabo todos los protocolos necesarios para evitar focos locales de contagio.