Francia prolonga el "confinamiento estricto" al rozar las 15.000 muertes

El presiente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes la prolongación de las actuales reglas de un "confinamiento estricto" hasta el 11 de mayo, una fecha a partir de la cual se reabrirán "progresivamente" las guarderías y centros educativos preuniversitarios.

"Hay demasiados niños en barrios de bajos ingresos privados de la escuela y no se les puede ayudar de la misma manera. Las desigualdades en vivienda son aún más marcadas ", se ha lamentado Macron en su intervención.

Ha anunciado la prórroga tras destacar los "éxitos" logrados en las últimas semanas como la duplicación de las camas de cuidados intensivos, la organización de la educación a distancia o la repatriación de miles de franceses.

En cualquier caso, ha reconocido que Francia "obviamente no estaba suficientemente preparada" para la epidemia. "Nos quedamos sin batas, guantes, gel... No pudimos distribuir tantas mascarillas como nos hubiera gustado", ha señalado. "He visto fallos, aún demasiada lentitud, procedimientos innecesarios, debilidades en nuestra logística", ha reconocido.

La curva de Francia entra en una "meseta"



El Ministerio de Sanidad francés ha informado este lunes de 335 fallecidos por coronavirus en los hospitales, frente a los 561 del domingo, por lo que destaca que la curva de la epidemia ha entrado en una fase de "meseta". En total suman 14.967 fallecidos. A los 335 muertos en hospitales en las últimas 24 horas se suman otros 239 fallecidos en residencias de mayores y otros establecimientos sociosanitarios.

En cuanto a los casos comprobados, son ya 98.076 desde el inicio de la epidemia tras los 2.673 positivos de las últimas horas. Además hay 32.113 hospitalizadas, 287 más que el domingo, mientras que hay 6.821 pacientes que requieren de cuidados intensivos, 227 nuevos. El balance de ingresos en cuidados intensivos es negativo por quinto día consecutivo tras constatar 24 pacientes menos. El balance incluye además a 27.718 personas que han recibido el alta hospitalaria a las que habría que sumar decenas de miles de personas más que han superado el virus sin necesidad de ingreso.