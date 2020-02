Un médico barcelonés llama a la calma ante el coronavirus desde Italia

Pau Mateo, médico de urgencias en el hospital de Piacenza (norte de Italia), ha hecho un llamado a la calma ante el coronavirus desde un vídeo publicado en su canal de Youtube 'Diario de un Mir'. El barcelonés ha tildado de "innecesaria" la alarma generada por la propagación del virus en el país, que ya ha dejado 11 muertos.

"Vamos a desmentir varias cosas: he oído 'fake news' de que no se pueden hacer cultivos y no es verdad. Que la enfermedad es muy mental tampoco es cierto. " El joven médico ha denunciado que la histeria ha provocado el agotamiento de mascarillas y el aumento del precio de gel desinfectante. Mateo reclamó "tranquilidad" porque lo peor que podría pasar es que muchos nos infectemos, pero como con la gripe, y el COVID-19 sea algo de lo que nos tengamos que vacunar cada año. "Es un catarro más. No estamos hablando del ébola ni del VIH", sentenció.

"Las cosas como son. Los pacientes que suelo ver presentan traumas menores. Yo hasta el viernes habré visto unos 50 y 60 pacientes con síntomas de coronavirus, pero solo tomábamos como persona de riesgo a los que habían viajado a China. Yo he tenido pacientes que pueden haber estado infectados sin saberlo. Ahora se están haciendo muchos test y por eso hay más casos. Tres de mis compañeros dieron positivo y todo está bien en el hospital".

El protocolo de su hospital ha cambiado desde la irrupción del brote en el norte del país. Ahora, cualquier persona que tenga síntomas es tratada como si tuviera coronavirus hasta que se demuestre lo contrario y si está bien es enviada a casa. El joven doctor confesó que en el complejo "no tenemos capacidad de albergar a todos los que llegan y por esto aumentan los contagios. No puedes controlar a los afectados que mandas a casa a hacer cuarentena por 14 días, pero tampoco se pueden poner policías en las puertas de las casas. Tendríamos que asumir que muchas personas se van a enfermar. Igual ya yo lo he pasado. No pasa nada".