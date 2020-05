Nueva Zelanda no registra nuevos casos de virus por primera vez en dos meses

El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda ha informado este lunes de que se no se han registrado nuevos casos de contagio de Covid-19 por primera vez desde el 16 de marzo. "Hoy no tenemos nuevos casos de covid-19 que reportar", ha anunciado la cartera de Salud a través de un comunicado. Así, el número de contagios se mantiene en 1.487, al igual que el de muertes, que sigue siendo 20 después de que no se haya confirmado deceso alguno en las últimas 24 horas.

Mira también La primera ministra de Nueva Zelanda rebaja su sueldo un 20% por el virus

Por su parte, la primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha defendido que estas nuevas cifras reflejan la buena labor que se ha realizado durante la fase tres del confinamiento, aunque ha pedido a la población que mantenga "el rumbo", pues, ha lamentado cierto relajamiento en las restricciones durante el fin de semana.

"Necesitamos no tener prisa, mantener el rumbo y terminar el trabajo que comenzamos", ha manifestado, tal y como ha recogido el diario local 'New Zealand Herald'.

Mira también La primera ministra de Nueva Zelanda, de su pionera baja por maternidad a casarse

Hace una semana, Ardern celebró que el país había salido "victorioso" de la lucha contra la transmisión local del nuevo coronavirus, aunque pidió precaución de cara a la retirada paulatina de restricciones tras semanas de confinamiento.