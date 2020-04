La oposición lusa entierra el 'hacha de guerra'... mientras golpee el coronavirus

El país luso se enfrenta al rápido ascenso de los contagios por coronavirus dentro de su territorio. En las últimas 24 horas ha sumado 1.500 positivos, con lo que ha rebasado el umbral de los 15.000 casos. Los grupos políticos han logrado enterrar el 'hacha de guerra', al menos, mientras dure la pandemia. Así lo ha confirmado Rui Rio, líder de la oposición conservadora portuguesa: "Yo no estoy cooperando con el Partido Socialista, estoy cooperando con el Gobierno de Portugal, en nombre de Portugal". Sus declaraciones han viajado con rapidez,cuando el país roza ya los 500 fallecidos.

La secretaria de Estado de Salud, Jamila Madeira, ha indicado en rueda de prensa este mismo viernes que, en la última jornada, se ha pasado de 13.956 personas contagiadas a 15.472, lo que supone 1.516 nuevos casos, un repunte de casi el 11%. Del total, ha precisado que hay 1.179 personas ingresadas, de las cuales 226 están en cuidados intensivos. La gran mayoría, 13.625 pacientes, están bajo observación en sus domicilios.

En este contexto, las palabras del líder de la oposición aportan un poco de luz frente a la crisis. "Porque su suerte es nuestra suerte", remató el presidente del Partido Social Demócrata (PSD), de centroderecha. Las palabras del conservador se corresponden con su actitud ante el problema: ha ofrecido su apoyo cerrado al Gobierno del socialista António Costa, al que hace unos días, en el Parlamento, le deseó "coraje, nervios de acero y mucha suerte".

Sus palabras que se han hecho virales en España, donde las relaciones entre Ejecutivo -también dirigido por socialistas- y la oposición -también conservadora- son cada vez más tensas en lo referido a la gestión del coronavirus. Y mientras corría como la pólvora en redes sociales la intervención de Rio (a menudo identificado mal, como suele ocurrir cada vez que en España se habla de figuras políticas portuguesas) en Portugal los informativos dedicaban espacio, algo perplejos, a hablar de la nueva notoriedad del líder de la oposición. Ajeno a la sorpresa general e incluso a ser mencionado como ejemplo por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Rio, un austero economista de 62 años, continúa profundizando en su estrategia durante la pandemia.

Portugal, en el punto de mira

Rio ha prometido no crear "dificultades al país solo para crear dificultades al Gobierno" y en una entrevista anoche en la cadena SIC enfatizó su respaldo al gabinete de Costa. "Yo no estoy cooperando con el Partido Socialista, estoy cooperando con el Gobierno de Portugal, en nombre de Portugal. Es Portugal el que está en el punto de mira", apuntó. Fue una conversación trufada de manos tendidas. "Sensato", dijo sobre la decisión del Gobierno de que los menores de 16 años no vuelvan a tener clases presenciales este curso; se mostró disponible para hacer viables unos Presupuestos complementarios y prometió no "abandonar el interés nacional ni la colaboración".

Apenas dejó un matiz: El PSD no votará "a favor de todo". "Yo antes no decía 'voto contra el Presupuesto' antes de conocerlo. Tengo que conocerlo. Ahora tampoco digo lo contrario, 'voto a favor antes de conocerlo'. Tendré que conocerlo", avisó. La única cesión sin condiciones que ha hecho es renunciar a su defensa de la bajada de impuestos, uno de los caballos de batalla de la derecha portuguesa. Ahora admite que será "casi imposible de cumplir" porque "la mayor parte de las personas no están trabajando" y tras el coronavirus "lo que el país tenía, no existe".