Hallan Covid en las ratas que sirven para comer en restaurantes de Vietnam

Las autoridades siempre han sospechado que el brote del coronavirus se originó en un mercado de la ciudad china de Wuhan en el que se realizaban "transacciones ilegales de animales salvajes". Desde entonces, han sido varios estudios los que se han realizado para arrojar algo de luz al respecto.

El último ha sido el realizado por el Departamento de Salud Animal del Ministerio de Agricultura de Vietnam, que ha hallado que el 56% de las ratas salvajes que se servían para comer en restaurantes estaban infectadas por Covid-19.

¿Cómo podrían estos animales que se venden para comer portar el virus? Lo cierto es que el contagio de estas ratas ha ido siendo exponencial, según explica el estudio. Es decir: en el momento en que se encuentran en su hábitat natural, el contagio es de un 0-2%. Una vez que son interceptados por los traficantes, aumenta al 21%. Las condiciones a las que son sometidos los roedores después incrementa el porcentaje hasta el 56.

El riesgo para los consumidores

Los motivos son el estrés, estar enjauladas, la mala nutrición, etc. Las ratas son asesinadas para ser servidas, posteriormente, en restaurantes y mercados. "Esperaba que, tal vez, habría un 10% de animales con el virus en los restaurantes, pero ver más del 50% es impactante", explica al The New York Post, Sarah Olson, una de las autores del artículo.

Tal y como refleja el estudio, se han identificado hasta "seis tipos de coronavirus conocidos", en especies como murciélagos y ratas.

Así, la mezcla de estos coronavirus y su amplificación en la cadena de suministro hasta que llega al restaurante, puede suponer un serio riesgo para los consumidores finales, revela el estudio.