Desconcierto entre los expertos: por qué los niños son menos vulnerables al virus

Mientras el coronavirus sigue propagándose a nivel global (ya van más de 110.000 casos de contagio y casi 4.000 muertes), médicos, científicos y un incontable número de expertos de todo el mundo trabajan a contrarreloj para hacer frente al conocido como el Covid-19. Entre tanto, hay algo que para ellos no ha pasado desapercibido (y que en cierto modo también supone un alivio): muy pocos niños han sido diagnosticados por el virus.

En China, donde comenzó el brote, este grupo representa solo el 2,4% de todos los casos reportados por el Covid-19, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ese porcentaje, alrededor del 2,5% experimentó síntomas severos y una cifra aún más pequeña, el 0,2 por ciento, enfermó gravemente. Mismo número que da también otro estudio realizado por el Centro de Control de Enfermedades de China que analizó unos 44.0000 casos.

"Este es uno de los hallazgos inusuales y curvas inusuales que este virus sigue arrojando", explicó el Dr. Frank Esper, especialista en enfermedades infecciosas y pediátricas de Clevenland Clinic Children's a la NBC. "Los coronavirus normales pueden afectar a niños y adultos por igual, pero este por cualquier razón tiene más incidencia sobre la población adulta", añade.

Los sistemas inmunes

La respuesta puede estar en la diferencia entre los sistemas inmunes de los niños y adultos, dijo la doctora Vanessa Raabe, profesora asistente de enfermedades infecciosas pediátricas y de adultos. "A medida que las personas envejecen, sus sistemas inmunes se debilitan -explica- lo que podría hacer que les sea más difícil combatir enfermedades".

"Hay otros patrones similares en otras enfermedades como la varicela, por ejemplo. Los adultos que la padecen tienden a tener casos muchos más graves que los niños".

El doctor Buddy Creech, profesor asociado de enfermedades infecciosas pediátricas, añade más explicaciones: los niños pueden tener anticuerpos en el torrente sanguíneo. "Tal vez están respondiendo como lo harían con cualquier otro coronavirus, donde tienen un poco de secrección nasal, tos o síntomas muy leves. Esto es porque han visto coronavirus antes y eso quizás les proporciona más protección".

"El sistema inmunitario de los niños está acostumbrado a ser agredido constantemente, por lo que le conviene saber coordinar y regular la respuesta al virus", explica Creech. "Son realmente buenos para dar respuestas inmunes rápidas y óptimas". Sin embargo, los médicos aún se preguntan cómo los menores se están salvando tanto del coronavirus.

Inicialmente se pensó que los niños estaban tolerando mejor el nuevo coronavirus porque tenían pulmones más saludables. No han estado expuestos a tanta contaminación o al tabaco. Pero mientras que el Covid-19 se ha ido propagando esta teoría ha ido quedando en papel mojado.

Los expertos cuestionaron también si los niños no se exponían con tanta frecuencia. La doctora Nathalie MacDdermoot, del King's College de Londres, dijo a la BBC lo siguiente: "Una razón por la que no hemos visto tantos casos en niños es que están protegidos al comienzo de los brotes: los padres mantienen a los niños lejos de los enfermos".

Entonces, los niños no se contagiarán por coronavirus

No. Esto no significa que los niños no puedan transmitir el virus a otros miembros. Es probable que, por ejemplo en Estados Unidos, según se vayan detectando casos, el número en menores se incrementará, explica Frank Esper.

"Desafortunadamente, no podemos decir por qué los niños están mejor, aunque estamos contentos de que tengan éxito contra este virus en particular", añade Esper. "Pero eso no significa que su hijo o cualquier otro niño no se va a enfermar, y no significa que no puedan infectarse y transmitir la infección a otras personas que pueden enfermarse más".

Incluso, los recién nacidos también parecen estar tolerando bastante bien el virus, según otro estudio. Eso sí, pese a que parece que los niños están evitando bien el nuevo virus, los expertos advierten que los bebés prematuros y los niños con afecciones crónicas subyacentes deben considerarse de alto riesgo de desarrollar complicaciones.

En general, los niños también han sido menos vulnerables a otros brotes, como el SARS o el MERS. Así, mientras tanto, los expertos esperan que esta 'inmunidad' de más pistas sobre cómo se comporta este nuevo coronavirus.