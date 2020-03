Trump insta a reconsiderar todos los viajes al extranjero por el coronavirus

El Gobierno de Estados Unidos recomendó este miércoles a sus ciudadanos reconsiderar todos los viajes previstos al extranjero por el "impacto global" del coronavirus, al elevar a nivel 3 (de un máximo de 4) el riesgo sanitario mundial.

"Muchas áreas en todo el mundo ahora están experimentando brotes de COVID-19 y están tomando medidas que pueden limitar la movilidad de los viajeros, incluidas las cuarentenas y las restricciones fronterizas", dijo en un comunicado el Departamento de Estado. "Incluso los países, las jurisdicciones o áreas donde no se hayan reportado casos pueden restringir los movimientos sin previo aviso", añadió.

La recomendación del Gobierno de EE.UU. llegó poco después de que su presidente, Donald Trump, ordenase la suspensión de los viajes desde Europa (con la excepción del Reino Unido) durante los próximos 30 días.

"He decidido tomar varias medidas, fuertes pero necesarias, para proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses. Para evitar que nuevos casos ingresen a nuestras fronteras, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos", dijo Trump en un discurso televisado a la nación desde el Despacho Oval. "La Unión Europea no tomó las mismas precauciones (que EE.UU.) y no restringió los viajes desde China y otros focos (del virus). Como consecuencia, una gran cantidad de nuevos casos en EE.UU. fueron provocados por viajeros venidos de Europa", añadió.

Estas medidas se adoptan después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase este miércoles el brote de COVID-19 como una pandemia que supera los 125.000 casos en al menos 114 países. En Estados Unidos los contagios por coronavirus superan ya los 1.250 casos mientras que los muertos suman 37.

El Gobierno de Trump acordó esta semana con las principales aseguradoras privadas suspender el coste de la prueba del coronavirus para asegurarse de que los ciudadanos no tengan impedimentos para hacérsela.