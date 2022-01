Crimea, la joya del Mar Negro que tiene en vilo a la comunidad internacional

El conflicto entre Rusia y Ucrania mantiene en vilo a la comunidad internacional. En las últimas semanas la tensión ha ido 'in crescendo' y la península de Crimea, al norte del Mar Negro y a 'medio camino' entre Rusia y Ucrania, vuelve a estar en el punto de mira mundial. Pero, ¿qué tiene esta zona para suscitar este interés? ¿Por qué su situación geográfica es un lugar estratégico? ¿Qué lugares de 'la joya del Mar Negro' atraen a miles de turistas al año?

En 2014, tropas prorrusas invadieron ciudades de Crimea aprovechando la revuelta del Euromaidán, unas manifestaciones en las que los ucranianos pedían a su Gobierno avanzar en el diálogo con Occidente. Más tarde, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció que había soldados rusos en la operación, y lo celebró como una recuperación justa e histórica. A partir de ahí la tensión no ha cesado entre ambos países, unidos por lazos históricos y que ahora forman parte de un conflicto que se ha saldado ya con más de 14.000 muertos. A parte de las reivindicaciones históricas, la península de Crimea se encuentra en una situación geopolítica estratégica y tiene destinos turísticos que congregan a millones de visitantes cada año.

La mayor base naval rusa del Mar Negro

Flota rusa en Sebastopol. CONTACTO vía Europa Press

Rusia tiene su mayor base naval del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol. Situada en el sur oeste de la península, esta ciudad es la más poblada de Crimea, con 344.144 habitantes. Antes de 2014, cuando las relaciones entre ambas naciones se caracterizaban por su 'buena sintonía', Rusia abonaba una cuota anual a Ucrania, que le permitía situar la base en este emplazamiento privilegiado. Desde que los rusos controlan la zona, Putin se ahorra esta prestación. Además de ello, los acuerdos de Ucrania con Occidente han puesto en alerta a Rusia, que teme que Estados Unidos y la OTAN vean en Volodímir Zelenski un posible socio cuyo territorio se encuentra en las fronteras rusas.

Yalta, la joya turística de Crimea

Si hay una ciudad característica y atractiva para el visitante, esa es Yalta. De obligada visita para el turista, una imagen de sus soleados enclaves despistará a cualquiera que nunca la haya visitado. Un sol propio de las costas mediterráneas en verano sorprende a aquellos que tienen en la cabeza la imagen de la Europa del Este fría y gélida. Con una temperatura similar a la de A Coruña en verano, llueve menos y las aguas del Mar Negro registran unas temperaturas más cálidas.

Iglesia católica en Yalta. Vadim Mityushin

Destino privilegiado, hasta los zares rusos tenían una cita ineludible con sus playas en verano. Históricamente la ciudad ha sido testigo de hechos que marcaron el devenir internacional del Siglo XX, como la mítica conferencia que reunió a Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Josif Stalin al final de la II Guerra Mundial. Entre los enclaves que puedes visitar por sus calles, las agencias de viajes recomiendan no perderse el Jardín Botánico Nikitsky, que cuenta con más de 50.000 especies; la catedral de Alejandro Nevski o el mítico castillo Swallow's Nest (nido de golondrinas).

Sin embargo, a pesar del indudable encanto que embarga esta tierra, en las últimas semanas el conflicto se ha acentuado y el Gobierno de España ha recomendado no viajar a la zona mientras la situación se prorrogue. Así lo ha anunciado en su web el Ministerio de Asuntos Exteriores, que aconseja no ir a Ucrania salvo motivos esenciales "debido a la volatilidad de la situación con Rusia". El Ejecutivo también recomienda a los españoles que se encuentren en territorio ucraniano que "no permanezcan allí más allá del tiempo imprescindible". Especialmente desaconseja en todo caso el viaje a la república autónoma de Crimea y a las provincias de Donetsk y Lugansk . Mientras tanto, Occidente y Rusia siguen con el punto de mira en Crimea, donde la tensión sigue vigente y donde la OTAN y algunos países, como España, han anunciado que envían tropas a Europa del Este, que se encuentra en estado de alerta.