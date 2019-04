Notre Dame, el día después de la tragedia: consternación y donaciones insuficientes

París, día uno tras el desastre de Notre Dame: consternación es la palabra que mejor refleja el estado de ánimo de los parisinos. El apego que le tenía la gente de la capital francesa a su catedral quedó grabado en la retina de todo el mundo con las imágenes de los rostros ojipláticos de los parisinos cuando observaban las llamas sobre la cubierta de su catedral. El terrible incendio que la noche del lunes devoró por completo la cubierta fue grabado a fuego en la memoria y los corazones de los habitantes de París. Deja además una factura multimillonaria a la ciudad para poder ser reconstruida.

Maddou, una chica de 22 años que estudia en la Universidad de Nanterre, a las afueras de París, cuenta que el ambiente que respira "es raro, como si no acabara de creérmelo. Ninguno de nosotros, en realidad", los habitantes de París. Poco más de 2 millones de personas viven el lo que se llama 'petit París', mientras que su área metropolitana, el 'grand París', es una de las más grandes de Europa y supera la cifra de 12 millones de personas.

"Cuando me desperté por la mañana", cuenta Maddou, "no me acordé" del incendio "hasta que me lo recordó mi madre. Como si todo hubiera sido un mal sueño". Notre Dame era, con el permiso de la Torre Eiffel, la seña de identidad de París, "el destino obligatorio para cualquier turista", dice la joven estudiante de Derecho. Sin embargo, Maddou reconoce también que ella no sentía un "cariño muy grande", pero ahora que está en ascuas, le hace "recapacitar" sobre ello, sobre lo "importante que es para tanta gente".

Mira también Casado compara el paso de Sánchez por Moncloa con la catástrofe de Notre Dame

Varios de sus compañeros del último curso de la Universidad de Nanterre, a pesar de no ser de París, "también están conmocionados". Muchos de sus compañeros son de provincias del interior del país o incluso de internacionales, pero dejan de manifiesto que Notre Dame, a pesar de estar el corazón de París, es un símbolo que sobrepasa cualquier tipo de frontera.

Maddou dice sobre París que tiene un espíritu especial, que resulta embriagadora, "es una ciudad que cualquiera lleva en el corazón". Millones de personas visitan esta ciudad cada año, lo que la convierte en una de los lugares más famosos del mundo. Sin embargo, ella considera que se necesita "pasar mucho más tiempo" para realmente "sentir lo que es". Apunta que "todo el mundo tendría que quedarse algún tiempo" y vivir "la experiencia parisina".

"Reconstruiremos Notre Dame todos juntos porque es parte de nuestro destino. La haremos más hermosa y en cinco años". Con esas palabras que el presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigió no sólo al pueblo francés, sino también a todo el mundo. Con la catedral de Notre Dame aun humeando por el devastador incendio que sufrió el pasado lunes por la noche, y que no pudo ser extinguido hasta el martes por la mañana, saltan ahora las dudas acerca de cuánto costará y cuánto durará la reconstrucción del templo parisino.

A pesar de las envalentonadas y optimistas afirmaciones del presidente Macron, el costo total de esta empresa se espera que sea multimillonario y quizás supere los mil millones. Según algunos expertos, es posible que incluso la cascada de donaciones millonarias de varias decenas de empresas de todo el mundo estos dos últimos días, no sea suficiente para financiar un proyecto que se presenta faraónico. Para saber cuánto costará exactamente Notre Dame, los expertos y técnicos vieron primero qué se ha salvado y que no. Así, en estos dos días que llevan visitando los restos del incendio han podido elaborar una lista con lo que está intacto y con lo que necesita algo más que una pequeña limpieza.

El pasado martes se reunió el gabinete de Macron para tratar el tema. Los ministros de Cultura, Franck Riester, Hacienda, Gérald Darmanin y el viceministro del Interior, Laurent Núñez abordaron el asunto para preparar "un plan de reconstrucción". Así, entre las primeras estimaciones de técnicos, conservadores y expertos se cree que, más allá del apartado económico, la parte más complicada es el acceso a materiales y mano de obra. Stéphane Bern, representante del Gobierno de Macron para el patrimonio, compartió la idea de que el dinero "no será un problema", sino tanto como el tiempo en que se tardará en culminar la reconstrucción. Una culminación que el experto cree "será para generaciones futuras" ya que él, de 55 años, cree que no llegará a verla.

El tema de la financiación, que este miércoles ya se encontraba en los 900 millones de euros, es por tanto el aspecto menos importante de todo el proceso. De esta manera, Sylvain Charlois, presidente del grupo Charlois, la compañía maderera más importante de Francia, dijo que le llamen "cuando quieran" que desde su compañía pondrán "todo lo que podamos" para ayudar. Según han comunicado técnicos y portavoces de los bomberos de París, la parte que necesita ser cambiada por completo es la cubierta y la armadura de la misma. El incendio devoró por completo todo la armadura de madera que sostenía el tejado y la aguja de zinc y madera que colapsó, pasto de las llamas. Una empresa española, Asturiana de Laminados, anunció este martes que donará 50 toneladas de su producción, precisamente de este material metal, para ayudar a la reconstrucción del monumento.

Mira también Notre Dame de París y el valor de la cultura occidental

Para varios expertos, ésta es la clave, las donaciones en especie. Madera, piedra, zinc, vidrio y otros materiales. Varios expertos contaron estos días que la madera necesaria para ocupar el espacio que dejó la que ardió, ocuparía un bosque entero, además de que pueda ser necesario que se importe de terceros países. La armadura que sostenía el techo de Notre Dame era de roble y fue necesario un trabajo de deforestación sin precedentes para construirla en la Edad Media.

Uno de las partes más valiosas artística e históricamente de la catedral que se salvaron, para asombro de los técnicos, son los rosetones más antiguos y a su vez más valiosos, los que se sitúan en los laterales de la planta del templo. No corrieron, sin embargo, la misma suerte los rosetones más nuevos, que han de ser reemplazados por completo. Parte de la bóveda de la nave central también colapsó por las llamas y tendrá que ser reparada casi por completo. Pero las últimas estimaciones corresponden a los expertos y técnicos que nombre el Gobierno francés.

El arquitecto jefe de la catedral de Notre Dame, Benjamin Mouton, consideró el martes que lo primero es darle al templo un techo que dé a la catedral "la misma silueta" que poseía antes. Sin embargo, estima que hacer Notre Dame "exactamente igual" a como estaba antes del incendio es "casi imposible". La armadura de madera de roble del techo de la catedral era una de las más antiguas del país y era considerada un "bosque" debido que se usaron miles de árboles para que adquiriera esa forma. Francois Jeanneau, miembro del grupo arquitectos a cargo de los monumentos estatales de Francia

Mira también Las empresas españolas ofrecen su ayuda para la reconstrucción de Notre Dame

Con el plan de reconstrucción todavía en pañales, Francis Maude, uno de los arquitectos que trabajaron en la restauración del Castillo de Windsor, el cual también sufrió un incendio en 1992, consideró el martes que el problema principal será la mano de obra. "La oferta de artesanos para trabajar tanta piedra, madera, plomo y vidrio" es de tal magnitud que la "industria de Europa no puede responderla". En este contexto, una asociación de canteros de Pontevedra se ofreció a ayudar en los trabajos de restauración. Los miembros de la asociación duopontina ya realizaron trabajos de restauración en edificios de la categoría de Notre Dame, como el Palacio de Westminster, el capitolio de Washington o la Sagrada Familia de Barcelona.

De cualquiera de las formas, cabe recordar que la catedral de Notre Dame se vio sometida a trabajos de restauración en la última década del tejado y la aguja, ya caída, que ascendió a los 100 millones de euros. No se sabe la cifra exacta ni el tiempo que tardará en estar Notre Dame en brillar al borde del Sena tal y como lo hacía antes, pero sí que requerirá mucho tiempo y puede que la casi milmillonaria donación recibida sea insuficiente.