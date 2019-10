Los cuatro puntos del pacto del Brexit que sellan la futura relación comercial con UK

El principal escollo al que se enfrentó Theresa May cuando quiso aprobar hasta en tres ocasiones el acuerdo de salida de la UE sellado con Bruselas fue la polémica cláusula de salvaguarda para evitar una frontera 'dura' en Irlanda, un mecanismo diseñado para mantener a Reino Unido sujeto a las normas de aduanas y comercio de la UE y para evitar de este modo una frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda durante el período de transición del Brexit (hasta 2021). Pero el texto del nuevo acuerdo firmado por Boris Johnson con Bruselas refleja que la clave de este acuerdo es un pacto con cuatro puntos para evitar esa frontera física.

Sí habrá controles en la isla de Irlanda, pero no se establecerá una frontera física como tal. En primer lugar, porque la regulación aduanera de la UE se aplicará a todos los productos en Irlanda del Norte. Sin embargo, y en segundo lugar, Irlanda del Norte permanecerá en el territorio aduanero del Reino Unido, lo que significa que se beneficiará de la política comercial del Reino Unido (al tiempo que seguirá siendo un punto de entrada al mercado único). La consecuencia lógica es que las autoridades de Reino Unido aplicarán aranceles a terceros países, siempre que los bienes que lleguen a través de Irlanda del Norte no corran el riesgo de llegar eventualmente a la UE. En este sentido, si corren el riesgo de acabar en el mercado comunitario, se aplicarán a esos bienes los aranceles propios de la UE.

Esto implica que habrá controles en la frontera irlandesa para verificar la carga para evitar que los productos o bienes vayan a la UE a través de la República de Irlanda. Y el mecanismo es aparentemente simple: cuando un bien llega a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña, el perceptor paga el impuesto correspondiente; si se queda en Irlanda del Norte se le reembolsa el importe, mientras que si el bien pasa a la República de Irlanda (parte de la UE) no se le reembolsa el importe. En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo es el proceso.

En tercer lugar, con respecto al IVA derivado del comercio internacional, el acuerdo sellado con la UE mantendrá la integridad con el mercado único. Y, en cuarto lugar, habrá un mecanismo de refrendo para que Irlanda del Norte pueda decidir en los cuatro años posteriores al Brexit si se mantienen estas condiciones o se rechazan. Y solo será necesaria una mayoría simple, por lo que se cede todo el poder de decisión al parlamento norirlandés para que decida tras comprobar durante cuatro años si le conviene mantener esta situación.

Ahora, el problema del calendario sigue siendo un escollo importante para la salida de Reino Unido de la UE el próximo 31 de octubre. Especialmente, porque el primer ministro británico tendrá que presentar ante el Parlamento el acuerdo sellado con Bruselas para obtener el refrendo de los 'comunes', al igual que sucedió con Theresa May hace un año. Y cabe recordar que la exPremier vio tumbado su texto hasta en tres ocasiones y se vio sometida a una moción de censura e, incluso, a una moción de confianza de su propio partido por no ser capaz de desencallar el Brexit.

Para ganarse apoyos en el Parlamento, que votará su plan este mismo sábado, Johnson necesitará obtener el sí de parte de la oposición, pero también de su socio de Gobierno, el Partido Unionista Democrático (DUP), así como de la línea dura de los 'tories' partidarios del Brexit. Y, para convencer a estos últimos, en el acuerdo tendría que incluirse que Irlanda del Norte seguirá legalmente dentro del territorio aduanero del Reino Unido. Si no lograse aprobar su plan este sábado 19 de octubre, Johnson tendría que solicitar teóricamente una prórroga para dar más tiempo al refrendo de los 'comunes'.

En cualquier caso, Boris Johnson estará pendiente este viernes del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la máxima instancia judicial de Escocia, que evaluará mañana si el acuerdo de retirada alcanzado hoy entre el Gobierno británico y la Unión Europea cumple con la legalidad. La vista se celebrará a las 11 de la mañana (hora española) en el tribunal presidido por Lord Pentland. La demanda ha sido presentada por el procedimiento de urgencia por el fundador de la asociación contraria al Brexit 'The Good Law Project', Jo Maugham, quien considera que el tratado, dado a conocer este jueves, viola la legislación actual en materia impositiva.

Su objetivo es, por tanto, evitar que el texto sea votado por el Parlamento de Westminster en la sesión extraordinaria programada para el sábado. La demanda, según aclaró Maugham en Twitter, se basa en el principio de que el acuerdo de retirada contraviene la legislación presentada por el grupo de parlamentarios conservadores European Research Groupe (ERG), conocido por defender la línea más dura en relación al abandono de la UE.

¿Qué dice el acuerdo sobre Irlanda del Norte?

Según el nuevo pacto, Irlanda del Norte permanecerá en el territorio aduanero del Reino Unido "para siempre" y se beneficiará de cualquier acuerdo de libre comercio que el Reino Unido logre. Sin embargo, habrá un "acuerdo especial" para Irlanda del Norte, "que refleje sus circunstancias únicas". No habrá una frontera dura entre las dos Irlandas, ya que Irlanda del Norte tendrá acceso al mercado único mientras sea parte del territorio aduanero del Reino Unido.



Los analistas sostienen que si bien gran parte del acuerdo no ha cambiado, una diferencia clave es la relación comercial que el Reino Unido tendrá con la UE después del Brexit. El nuevo acuerdo ha eliminado el compromiso británico con un "territorio aduanero único", lo que confirma la necesidad de controles en la frontera. Según el nuevo acuerdo, los bienes no conllevarán aranceles si satisfacen los controles de las "reglas de origen".