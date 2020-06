Decapitan a una perra y tiran su cuerpo a la casa de los dueños en Gran Bretaña

Nuevo caso de maltrato animal. Andrea Jarvis, una mujer que reside en Staffordshire llegó a su casa después de un día de trabajo y se encontró a su mascota mutilada y muerta en el jardín de su casa. Ahora, la Policía británica de West Midlands y la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales hacen un llamamiento para encontrar al responsable.

La perra bull terrier, llamada Hollie, convivía con la mujer desde hace 13 años. Su dueña llegó de trabajar y fue a su encuentro como de costumbre, pero Hollie no contestó y fue al jardín a buscarla. "No podía creer lo que estaba viendo. Hollie estaba muerta y su cuerpo estaba mutilado de una forma horrible”, contó Jarvis a la Policía. La mujer apunto una de sus patas y la cabeza estaban separadas del cuerpo y este no presentaba signos de sangre.

La Policía está investigando el suceso y trabaja con la hipótesis de que Hollie pudo ser raptada y devuelta a la casa familiar después de haberla matado en otro lugar. Los investigadores descartan que su muerte se deba a un ataque de otro perro o de un zorro.

El hijo de la mujer ha publicado un mensaje conmovedor en su cuenta de Facebook. "No hay palabras que puedan describir cómo me siento ahora mismo, algunas personas dirán 'es sólo un perro', pero ella era de la familia", relata Jack Taylor.