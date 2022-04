Despedido un repartidor por criticar a su empresa en unos vídeos de TikTok

De forma habitual, las generaciones más jóvenes utilizan las redes sociales como una plataforma en la que trasladar sus pensamientos, sus críticas o incluso sus emociones. En la mayor parte de los casos, esta comunicación se hace de manera pública, con perfiles abiertos a todo el mundo, sin saber muy bien qué resultado puede tener la acción. Esta semana, Ollie Tutt, un joven de 19 años que trabajaba como repartidor de la cadena de supermercados Sainsbury's en Reino Unido, ha conocido las consecuencias de hablar sin filtros por Internet.

A finales del mes de marzo, Tutt publicaba un vídeo en la aplicación de TikTok en la que hablaba de lo aburrido que era trabajar en los locales comerciales de la empresa de la que él era empleado. Después de varias ahora, el vídeo comenzó a ganar popularidad en la plataforma y en pocos días ha alcanzado los cuatro millones de reproducciones y cerca de medio millón de 'me gustas'.

En esa misma publicación, el repartidor compartía con sus seguidores alguno de los beneficios de su empleo: "Es posiblemente el trabajo más fácil que he tenido, el trabajo mejor pagado que he tenido y, de hecho, me cuidan". Y es que en varias ocasiones, Tutt había explicado cuáles eran sus funciones dentro de la cadena de supermercados. "No hago mucho, solo me siento al lado de la carretera esperando para hacer estos pedidos. Todos los clientes son encantadores y no han tenido una ocasión en la que hayan sido un idiota", expuso en otro de los vídeos.

Una conducta grave

Una de las personas que vio la publicación fue el gerente del repartidor de paquetes. Al parecer, según explican los medios británicos, al responsable no le gustaron las palabras que el empleado había dedicado a la empresa, por lo que decidió despedirlo de manera inminente. El propio Tutt fue el que contó esta decisión a través de otro vídeo de la aplicación: "Sí, me despidieron y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana". Según detalla, fue despedido por una conducta grave y de desprestigio, además de por no preocuparse lo suficiente por toda la situación.

Desde la cadena de supermercados han decidido no pronunciarse al respeto, pero un portavoz de Sainsbury's ha indicado que esta decisión, como todas, se ha tomado después de un proceso de estudio y valoración. "No podemos discutir casos individuales de compañeros. Cualquier decisión de revisar el empleo de un colega no se toma a la ligera y se basa en una serie de factores", ha asegurado.