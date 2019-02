Detienen a una pareja que llevaba el cuerpo de una niña de 4 años en un bidón

Los cuerpos de seguridad se encontraron con una pareja que transportaba un bidón de color azul. El policía decidió detenerles y descubrir qué había en su interior después de que intentaran huir y percibiesen en sus voces un tono nervioso.

Los agentes abrieron el interior del bidón y descubrieron el cuerpo de una pequeña cubierto de tierra. Rutilo y Karla Magdalena, de 34 y 25 años respectivamente, declararon a los oficiales que era una niña de cuatro años llamada Jade, que iba a ser enterrada a escondidas en algún paradero de México. Además del bidón, la pareja portaba una pala para excavar y enterrar el cadáver de la menor, según informa la web El Universal.

La pareja declaró que no querían encargarse de la niña, a la que no alimentaban y la dejaban en el patio de su domicilio sin nada que la tuviera a salvo. Finalmente, murió de frío, por lo que sus progenitores decidieron meterla en el bidón y cubrirla de cal y tierra para que no oliera. Así pasó ocho días, hasta que decidieron sacar su cadáver de casa y enterrarla ilegalmente. La pareja fue enviada ante el agente del Ministerio Público donde se ha iniciado una investigación por el crimen de la niña.

Brenda, su progenitora, se la había dejado el pasado 8 de enero porque no quería encargarse de su cuidado. La madre, amiga de Karla, despareció tras dejar a su hija. La pareja, sin querer quedarse con la niña, hizo todo lo posible para que la vida de la pequeña fuera un infierno. Tras un auténtico calvario, la pequeña murió el 12 de febrero al no resistir el frío al que le sometió la pareja que custodiaba a la menor.

Al morir, la pareja introdujo el cuerpo en un bidón de plástico y le echaron tierra para evitar que desprendiera malos olores. Pretendían enterrarla en la colonia El Paraíso. Cuando acudían a ese punto, fueron avistados por la policía y detenidos. Ahora se enfrentan a cargos por asesinato.