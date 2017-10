Draghi dice que su política monetaria ayuda a los estados a adoptar reformas

La actual política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que mantiene el precio del dinero en mínimos históricos y ha rebajado los intereses de la deuda soberana, representa una oportunidad para adoptar reformas estructurales, según el presidente de la institución, Mario Draghi, que ha respondido así a la opinión de que el instituto emisor ha atemperado el ánimo reformador de los gobiernos.



"Las investigaciones del BCE no han hallado evidencias convincentes de que los intereses más altos lleven a más reformas", ha señalado Draghi durante un discurso pronunciado en Fráncfort, donde ha defendido que "de hecho, los contrario es más probable que sea cierto".



"Los tipos de interés más bajos tienden a promover las reformas, ya que conducen a un mejor entorno macroeconómico. Esto es especialmente útil para aquellos países sin espacio fiscal para apoyar la demanda", añadió el banquero italiano.



Por otro lado, el presidente del BCE ha expresado la necesidad de que las reformas estructurales vayan más allá de su objetivo de mejorar la eficiencia, para que también permitan avances en igualdad ante la creciente percepción de que el crecimiento económico reciente no ha sido suficientemente inclusivo.



En cuanto al diseño y la implementación de las reformas, Draghi considera que los cambios relacionados con el mercado laboral deberían verse precedidos o al menos acompañados por reformas en el mercado de productos, ya que en ausencia de estas los ajustes en los salarios no se trasladarán a los precios completamente.



"Durante la crisis, debido a poderosos intereses, las reformas laborales no se vieron acompañadas de reformas de los mercados de productos, por lo que los salarios bajaron, mientras los precios no se ajustaron conjuntamente", añadió.



En este sentido, ha considerado que las reformas del mercado laboral en países como España y Portugal han reducido el desempleo y han hecho que éste responda mejor al crecimiento económico. "Hay un número de países que implementaron reformas (en el mercado laboral) en los últimos años que redujeron el desempleo. Más visiblemente España y Portugal, pero también Italia. Sus reformas parecen haber hecho que el desempleo responda mejor al crecimiento", ha remarcado.



Asimismo, más allá del mercado laboral y de productos, el banquero italiano ha recordado el margen existente para acometer reformas en la administración pública y en el entorno de negocio, con "muy pocos costes" a corto plazo.



En este sentido, Draghi señaló que reducir los plazos para abrir un negocio o acelerar los procesos judiciales darían beneficios inmediatos, subrayando que las reformas institucionales actúan como multiplicador de otros esfuerzos al mejorar la implementación de las medidas.



Mejorar las estructuras económicas y las instituciones podría elevar significativamente el PIB a largo plazo, reduciendo en torno a un 20% la probabilidad de una recesión severa, añadió.