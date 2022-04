La Duma plantea hasta 10 años de cárcel a quien acate las sanciones de Occidente.

Nuevo golpe sobre el 'tablero económico' ruso. Tras la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, la comunidad internacional ha procedido a reducir al máximo las relaciones comerciales con el país que gobierna Vladimir Putin. Es más, muchas de las marcas y bancos rusos sancionados también han recibido el 'rechazo' de otras tantas compañías rusas, por temor a que Europa los incluya en su 'lista negra' y esto les genere pérdidas económicas. Sin embargo, Rusia ya ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado los trámites para responsabilizar penalmente con hasta 10 años de prisión a las entidades que se nieguen a colaborar con los grupos sancionados.

Ya lo anticipaba hace unos días el secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andrey Turchak, quien dijo que el partido estaba preparando enmiendas a la legislación sobre el castigo por seguir y ejecutar las sanciones de Occidente. Dicho y hecho. Esta misma semana se presentaba un proyecto de ley a la Duma del Estado que prevé hasta 10 años de prisión por el cumplimiento de las sanciones extranjeras en el territorio de Rusia. Turchak hizo hincapié en que algunas compañías están rechazando trabajar con los bancos y empresas afectadas por las sanciones, con el pretexto de que ellos mismos corren el riesgo de caer bajo las sanciones. El secretario general define esta acción como una "complicidad directa" con el deterioro de la economía rusa.

Desde la Duma califican de "traición" estas operaciones y se escudan en ello para argumentar esta toma de medidas: "En el contexto de la histeria de las sanciones occidentales, hay casos en que las empresas rusas, incluidas las empresas con participación estatal, se niegan a trabajar con bancos y empresas sancionados con el pretexto de que ellos mismos corren el riesgo de sufrir restricciones", escribió Turchak en su canal de Telegram.

Pero el proyecto de ley no solo contempla penas de prisión. Además de ello, las empresas que no se ajusten al documento legal pueden tener castigos que van desde una multa de hasta un millón de rublos a trabajos forzados de hasta cinco años. La iniciativa de la Duma también incluye la prohibición de ocupar determinados cargos durante un máximo de tres años.

Unas medidas legales que el partido de Vladimir Putin no tendrá problema en sacar adelante, ya que cuenta con una amplia mayoría política. En las pasadas elecciones de 2018 Rusia Unida obtuvo mayoría absoluta, con 238 diputados de los 450 que tiene la cámara parlamentaria.

No es la primera vez que el Parlamento ruso trata temas de esta índole. En 2018 ya se propuso ante la Duma estatal un proyecto de ley similar. En el documento se incluía responsabilidad penal para aquellos funcionarios de empresas registradas en el país que se negaran a colaborar con ciudadanos rusos "en el desempeño de operaciones y transacciones comerciales ordinarias" enmarcadas en los paquetes de sanciones a Rusia. La negativa, hace tres años, podía acarrear multas de hasta 600.000 rublos o penas de 6 años de prisión.

Las reacciones de los empresarios rusos no se han hecho esperar, y no han sido precisamente 'comprensivas' con el proyecto político. La Mesa de la Junta de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios ha catalogado de "inadmisibles" las medidas, ya que, según ellos, obligar a las marcas rusas a no ejecutar las sanciones del bloque occidental puede conllevar que Europa plantee nuevas restricciones que afecten directamente a los grupos rusos.

Apenas una semana después del comienzo de la guerra, la UE ordenaba desconectar a siete entidades bancarias de Rusia de la plataforma internacional de pagos interbancarios SWIFT. Los bancos afectados son Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) y VTB Bank, todos vinculados de forma directa o indirecta con el apoyo a la guerra en Ucrania, según la Comisión Europea. Además de las restricciones bancarias, también se han impuesto sanciones contra compañías de la industria espacial y de cohetes, así como contra empresas de construcción de barcos y aviones.