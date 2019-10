Ecuador niega muertes en Quito, excepto un hombre por un "atropello accidental"

Las protestas en Ecuador provocaron esta semana que el Gobierno de Lenín Moreno trasladase la sede del Ejecutivo a Guayaquil, desde donde el presidente del país ha asegurado este miércoles que no dimitirá "bajo ninguna circunstancia", asegurando que su traslado tiene como principal motivo poder ejercer sus funciones con mayor facilidad. Un argumento compartido por Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España, quien también ha negado en una entrevista exclusiva con 'La Información' que los manifestantes indígenas hayan tomado el Parlamento ecuatoriano y ha señalado directamente a Nicolás Maduro como instigador de la violencia en la capital.

"Las decisiones que tomó el Gobierno del presidente [Lenín] Moreno han sido extremadamente valientes y comprometidas con las clases más desfavorecidas de este país porque, lamentablemente, en el Gobierno del expresidente [Rafael] Correa se vulneraron una serie de instrucciones democráticas, se vulneraron los derechos humanos y se impidió la libertad de expresión. Si es que la memoria no es frágil, los ecuatorianos recordarán que el expresidente Correa hizo presos a indígenas y fue el presidente Moreno el que consiguió sus indultos", explica el embajador ecuatoriano en España.

En este sentido, Roldán ha restado trascendencia al estado de excepción que vive el país: "Con esos legítimos derechos que la ciudadanía ha recuperado, el presidente Moreno les ha permitido ingresar en Quito. No ha habido ningún acto de represión. No hay un solo muerto. Las personas que han fallecido estos días en Quito ha sido por causas ajenas a las manifestaciones... Se conoce que una persona murió, pero después de un atropello de un ciudadano que quería saltarse una de las barricadas. Pero la Policía Nacional y el Ejército no han disparado ni un solo proyectil estos días".

La herencia de Rafael Correa

Y es que considera a Correa uno de los principales culpables de la situación económica actual que ha disparado los precios en Ecuador, al tiempo que le insta a rendir cuentas con la Justicia, aunque lo considera poco probable. "Si el expresidente Correa quiere regresar al país, que regrese. Pero tendrá que someterse a las decisiones judiciales", advierte, al tiempo que recuerda que "la Corte Nacional de Justicia ha dictaminado una orden de prisión contra el expresidente Correa, porque está imputado en varios delitos. Tiene una responsabilidad con la Historia. [...] Pero ya no quiere regresar, porque no tiene el apoyo popular".

Y critica la paradójica postura que, en su opinión, mantiene Correa respecto a las protestas. "En su día adoptó unas medidas absolutamente populistas cuando el petróleo estaba en 110 dólares el barril. Allí compró, lamentablemente, a muchos sectores de la población. Pero el pueblo ecuatoriano [...] ya no le da la razón a Correa, que hace tres semanas se entrevistó con el dictador Maduro". En esa cita, Roldán explica que Correa le dijo Maduro que debería eliminar los subsidios a la gasolina en Venezuela: "¿Por qué tiene la doble moral de criticar las medidas que toma el presidente Moreno?".

Se refiere el embajador de Ecuador a la eliminación de los históricos subsidios a la gasolina, lo que ha generado que transportistas, taxistas y otros afectados bloqueasen las calles y carreteras por todo el país. Sin embargo, Roldán defiende que la medida de eliminar estos subsidios redunda en el beneficio de las clases más desfavorecidas, ya que entre otras cosas han servido para acabar con el contrabando de combustible en la región: "Lamentablemente, las fronteras con Perú y con Colombia son muy vulnerables y por allí se filtraba el combustible. Esperemos que estas medidas, en algún momento, la ciudadanía ecuatoriana las comprenda".

"Los indígenas no han tomado la Asamblea"

Pero quizás lo que más cueste comprender, al menos desde fuera de Ecuador, es que el país viva un estado de excepción y el Gobierno se haya mudado a Guayaquil, a pesar de que teóricamente la situación no sea grave. "Se ha permitido el ingreso de los indígenas a Quito. Se permitió ayer [por el martes] su acceso a la Asamblea Nacional. No se impidió su ingreso, lo que se consensuó con los indígenas es que entrasen un momento, hicieran sus declaraciones y volvieran a salir. Que es diferente de esas noticias distorsionadas que dicen que los indígenas tomaron la Asamblea o que han tomado Quito. No es así, se les ha permitido su acceso. Y, ahora, se les va a permitir una manifestación, dentro de un ambiente de paz y de tranquilidad", subraya Roldán.

"Lo que no vamos a permitir son los actos delictivos de los 'infiltrados'", que es como Roldán denomina a los presuntos "58 venezolanos enviados por Maduro" para agitar las revueltas en Ecuador y que forman parte de los más de 600 detenidos que reconoce el Gobierno ecuatoriano desde que se iniciaron las protestas. En este sentido, señala directamente al presidente de Venezuela como uno de los principales instigadores de la violencia en el país.

En cualquier caso, Roldán explica que a pesar de las medidas restrictivas como la eliminación de los subsidios a la gasolina, "se les ha propuesto a los indígenas una serie de medidas compensatorias, tales como créditos blandos a través del Banco Central del Ecuador, eliminación de aranceles al sector agrícola... De hecho, desde hace dos años venimos trabajando en un proyecto de mecanización agrícola para todos los pequeños productores del país", señala Roldán.

Sin embargo, culpa a la deuda externa heredada del Gobierno de Correa, "que no era de 40.000 millones de dólares, sino de 6.000 millones de dólares más", de no haber podido realizar más acciones sociales en los dos años de Gobierno de Lenín Moreno. "No pudimos cumplir con lo prometido en campaña, sobre todo con la vivienda social". En este sentido, defiende que "con las medidas que hemos tomado pretendemos paliar este déficit".

Para reducir esa deuda externa, el marzo pasado Ecuador aceptó una línea gradual de crédito por valor de 10.200 millones de dólares de varias instituciones financieras internacionales, incluyendo 4.200 millones del FMI. Esta entidad fijó a Ecuador un calendario de reformas a cambio del dinero prestado que incluía la reducción del gasto público, un incremento de ingresos y una reforma laboral que aliente la productividad. Los ecuatorianos llevaban esperando lo que comúnmente denominan el "paquetazo" desde hace meses.

Pero Roldán mantiene que se trata únicamente de la herencia económica heredada. "Cuando el expresidente Correa contrae deudas con intereses leoninos, ¿hubo manifestaciones contra esos créditos perversos? Ahora, los créditos que contrata Ecuador son créditos responsables, a bajas tasas de interés y a largo plazo. Correa es quien tiene que responder por haber contratado esos créditos [...]. Las decisiones que ha tomado el Gobierno de Lenín Moreno son decisiones responsables y valientes. Pudimos haber subido el IVA del 12% al 15%, pero no; asumimos un compromiso con las siguientes generaciones", señala.

Otra de las medidas más polémicas es la retirada de 15 días de vacaciones y un día de salario mensual a los funcionarios públicos de Ecuador. "Un país que está en vías de desarrollo lo que necesita es más trabajo. Por tanto, todos los funcionarios públicos nos hemos retirado 15 días de vacaciones y todos los funcionarios públicos, un día al mes, vamos a aportar con nuestro sueldo para contribuir a reducir el déficit fiscal. Pero eso es una obligación de todos nosotros. Si aportamos todos los ecuatorianos, vamos a sacar el país adelante. son compromisos históricos", concluye Roldán.