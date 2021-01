El asalto al Capitolio amenaza la buena marcha de los mercados en la era Biden.

La irrupción violenta de los seguidores de Donald Trump en el Capitolio norteamericano sorprendía al mundo este miércoles con una imagen que nadie imaginaba y, al mismo tiempo, desataba todas las alarmas de las grandes empresas e inversores con intereses en el mercado estadounidense ante la incertidumbre que se genera en la primera economía del mundo con un hecho sin precedentes. La violencia en la puerta de uno de los templos mundiales de la democracia se convierte así en una gran amenaza para los mercados, que habían celebrado el Día de Reyes con grandes subidas en valores clave del sector bancario y las energías renovables, confiados en que los dos senadores de Georgia se decantaban del lado demócrata, con lo que eso supone de afianzar la estabilidad política en el país, frente a un Senado que podría bloquear todas las iniciativas del nuevo presidente Biden.

A pesar de que la llegada de Biden puede suponer una mayor regulación para algunos sectores o el control de algunas inversiones estratégicas, desde las grandes corporaciones y los fondos globales se confía sobre todo en la estabilidad política y económica que conlleva un equilibrio entre el Senado y la Casa Blanca, una dosis de confianza que, a largo plazo, siempre es positiva para las expectativas económicas. La noticia de este miércoles, que avalaba subidas en todas las bolsas mundiales, era la toma de control de los demócratas del Senado, para secundar las decisiones del nuevo presidente, pero la negativa de Trump a aceptar una derrota así y la incitación que ha generado entre sus bases más radicales y populistas ha echado por tierra la sesión del Capitolio que iba a ratificar el relevo político en Estados Unidos.

Aunque los principales índices bursátiles americanos no han reaccionado de forma abrupta con una gran caída, fuentes consultadas en los mercados advierten que será necesario conocer el alcance de los hechos para calibrar cuál puede ser el impacto real en la credibilidad política y económica del país. Una de los hechos más significativos de cara a reducir la incertidumbre que se pueda generar estaba en el desmarque que el vicepresidente Mike Pence, presente en la sesión conjunta del Capitolio como líder de los republicanos en el Congreso, ha hecho de las posturas radicales de Trump. Pence aseguraba a media tarde que no iba a rechazar las certificaciones de electores que le presentaran, dado que la Constitución no le permite una cosa así, algo que incrementó las arengas del todavía presidente republicano en la calle.

Desde el punto de vista económico, esa separación de una gran parte del Partido Republicano de las posiciones inmovilistas del magnate ha sido interpretada de forma positiva y ha evitado un golpe mayor en las bolsas. De hecho, solo al final de la sesión de ayer se produjo un leve aumento de la volatilidad, pero las subidas del día en otros mercados mundiales y la percepción de que esto son solo los últimos coletazos de la era Trump, parecían predominar entre los analistas al final del día. En España, los principales bancos se disparaban en plena fiesta de Reyes entre un 6% y un 7%, una proporción similar a la que recuperaban las empresas vinculadas a las energías renovables, entre otros grandes valores.

Trump 'erre que erre'

El propio Donald Trump hacía un llamamiento a la calma vía Twitter para que la situación no fuera a más, a la vista de que los acontecimientos apuntaban a la existencia de una persona herida de bala en estado crítico, además de los heridos en los enfrentamientos con la Policía. El propio Biden salía ante los medios para reclamar una gesto de Trump en la televisión nacional para cumplir con su obligación como presidente y llamar a la calma, y llegaba a advertir que los hechos, tal y como se han producido, estaban cerca de la sedición.

De la evaluación de los hechos y el alcance que puedan tener de cara a la generación de nuevos disturbios en los próximos días dependerá que los mercados sigan al alza o encajen un cierto retraso en el inicio de la nueva era Biden. Pese a lo crítico de la situación y el llamamiento de Trump a que se respete a la Policía, el todavía presidente insistía en un vídeo en la red social en que le han robado el mandato, algo que no alienta buenas expectativas a corto y medio plazo, sobre todo por el hecho de que no ha condenado en ningún momento lo ocurrido. Pese a que las fuerzas de seguridad retomaban a ultima hora del día el control del Capitolio, la alerta ante otras protestas contra el Partido Demócrata o las instituciones americanas se mantiene en EEUU.