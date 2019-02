El Brexit es para 'mayores': los jóvenes de Reino Unido apoyan seguir en Europa 

El Brexit es cosa de 'mayores'. Un 72% de jóvenes de entre 18 y 34 años preferirían que el Reino Unido siguiera en una Unión Europea reformada, mientras que solo un 38% de los mayores de 55 se decantaría por esta opción, según una encuesta de la firma ComRes divulgada este lunes. El sondeo muestra la creciente polarización entre generaciones respecto al 'divorcio' de Bruselas, según la nueva campaña 'Lead no Leave' (Liderar no abandonar), impulsada por la activista Gina Miller y que ha encargado el estudio.

Un 28% de los encuestados jóvenes dijeron preferir una salida de la UE sin acuerdo, frente a un 62% de los mayores de 55 años que escogieron esa opción como su predilecta para encarar el complejo proceso de la marcha del bloque comunitario.

Según Miller, que fue quien emprendió el proceso legal que obligó a la primera ministra, Theresa May, a pedir permiso al Parlamento para activar el Brexit, el sondeo "renueva el propósito y la urgencia" de la iniciativa. "Es la generación joven la que tendrá que vivir con las consecuencias de abandonar la UE", consideró la impulsora de la campaña, que aboga por que el Reino Unido continúe en el bloque comunitario y lidere en su seno reformas internas.

"Los jóvenes están diciendo claramente que quieren que su generación siga en la UE y sea una voz líder dentro de ella", agregó. 'Lead not Leave', en la que también participan Maurice Saatchi, expresidente del Partido Conservador, y la baronesa laborista Helena Kennedy, fue lanzada el pasado 28 de enero.

La primera ministra británica planea regresar a Bruselas armada con nuevas ideas para renegociar el acuerdo y facilitar su ratificación en el Parlamento británico. "Cuando regrese a Bruselas para batallar por Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo haré armada con un nuevo mandato, nuevas ideas y una renovada determinación para encontrar una solución pragmática", esgrimió la jefa de Gobierno en un artículo publicado en la edición del 3 de febrero del diario The Telegraph.

May puede viajar a Bruselas esta misma semana, según sugieren algunos medios británicos, aunque por el momento no está fijada una fecha para esa visita y los líderes comunitarios insisten en que no están abiertos a modificar el tratado que sellaron el pasado noviembre.

La frontera en Irlanda del Norte

La Cámara de los Comunes aprobó la semana pasada una enmienda que insta al Ejecutivo a sustituir la controvertida salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte por "arreglos alternativos", si bien May ha recalcado que reemplazar por completo ese mecanismo es solo "una opción" entre las que contempla.

La jefa de Gobierno cree que una "limitación temporal" de esa cláusula y un "mecanismo de salida unilateral" para el Reino Unido también pueden ayudarla a que el Parlamento británico apruebe el acuerdo en una segunda votación, después de haberlo rechazado por una amplia mayoría de 230 votos hace tres semanas.