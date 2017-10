El chavismo obligará a los ganadores de las elecciones a jurar la Constituyente

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello dijo hoy que los ganadores en los comicios regionales que se celebran este domingo deben ser juramentados ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente pues de lo contrario no asumirán el cargo.



"Al ganar tiene que ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para poder asumir el cargo", dijo Cabello a periodistas después de votar en el estado oriental de Monagas.

El dirigente, considerado segundo hombre fuerte del chavismo, dijo que "fue la ANC quien llamó a elecciones (regionales) y la ANC pone las reglas, y en este caso las reglas están muy claras".



Comentó que incluso los votantes que no son chavistas están validando a la Constituyente, electa el pasado 30 de julio y conformada solo por oficialistas, al salir a participar en los comicios.



"Ojalá que una vez que el CNE (Consejo Nacional Electoral) dé los resultados (estos) sean respetados, no hemos conseguido todavía a estas alturas del partido que la oposición diga que va a respetar los resultados electorales. Recordemos que ellos solo reconocen los resultados si les son favorables", señaló.



Aseguró que, en cambio, "el chavismo va a unas elecciones sabiendo que se gana o se pierde".



La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha reconocido a la ANC por considerar que el proceso de convocatoria, elección y establecimiento de este organismo fue fraudulento.



Además, la elección de la Constituyente fue cuestionada por la misma empresa encargada de contar los votos (Smartmatic), que acusó al CNE de manipular el dato de participación y engordar los números.



El jefe de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, ha insistido en que ningún gobernador electo de la oposición se someterá a una ANC cuya legitimidad no reconoce.



Este domingo la oposición y el chavismo se miden por las 23 gobernaciones del país en unos comicios en los que están llamados a participar más de 18 millones de votantes