El Consejo de Europa exige a España una investigación de las muertes en Melilla

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha instado a las autoridades españolas a llevar a cabo una investigación independiente, completa y efectiva sobre los hechos que provocaron la muerte de 23 personas que intentaron cruzar la valla entre Nador (Marruecos) y Melilla el pasado 24 de junio. En la carta dirigida concretamente al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y publicada este miércoles, se desliza que tal investigación también debería analizar las circunstancias políticas más amplias relacionadas con la cooperación migratoria de España con Marruecos con el fin de prevenir futuras tragedias y garantizar que las políticas vigentes no violen las normas de derechos humanos.

En este sentido, la comisaria ha insistido en que las medidas de control fronterizo, incluso en la cooperación con otros estados, no deben contribuir directa o indirectamente a las violaciones de derechos humanos. Con todo ello, ha solicitado información al Gobierno de España sobre los pasos que pretende tomar para garantizar que la cooperación en el campo de las migraciones prioriza los derechos humanos en pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de España.

Respuesta del Ministerio del Interior

A dicha petición, el titular de Interior ha respondido también mediante carta que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, concretamente por parte de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo. De igual forma, Grande-Marlaska ha subrayado que comparte "el dolor de España" por las muertes acaecidas el pasado mes y que estos sucesos "además de constituir una tragedia humana, ponen a prueba los dispositivos tradicionales contra el tráfico de personas", citando a las redes criminales que se benefician con la trata.

Al respecto, ha puesto en valor la asociación entre España y Marruecos en materia de migración y lo ha calificado como un "socio estratégico y comprometido" de la Unión Europea resaltando también "sus esfuerzos operativos" que "impiden decenas de miles de salidas irregulares hacia Europa, además de un número importante de salvamentos en el mar". Por parte de España, Marlaska ha insistido en que desde el año 2018 hasta la actualidad se han producido 177.091 llegadas irregulares por vía marítima al territorio español, "la gran mayoría tras operaciones de salvamento y rescate por parte de nuestros agentes públicos", ha matizado, para a continuación poner de manifiesto el compromiso de España con los derechos de los migrantes.

De forma paralela, ha explicado que para España es especialmente importante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Finalmente, en la misiva de respuesta, el titular de Interior ha hecho hincapié en que su Ministerio junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "tiene un compromiso hacia el respeto de los derechos humanos que se materializa en unas actuaciones donde el concepto de "seguridad humana" trasciende al de "seguridad ciudadana", por lo que la defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos iguales para todos "se convierten en una prioridad".

La respuesta del Gobierno a Marruecos

Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no han entrado a valorar las afirmaciones preliminares del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una comisión dependiente del Gobierno de Marruecos, que ha cuestionado el papel de las autoridades españoles en el asalto a la valla de Melilla, argumentando que "vacilaron" a la hora de prestar "la asistencia y auxilios necesarios" para evitar un aumento de la violencia. Sin embargo, el Ministerio sí que ha defendido que la Guardia Civil actuó "en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional" y siempre "con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos, sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos".

El CNDH ha indicado así que los hechos de violencia tuvieron lugar debido a la inacción de las autoridades españolas "a pesar de los empujones y enganches de migrantes frente a las puertas que permanecían herméticamente cerradas" y cuya consecuencia "más probable" fue la de "aumentar el número de muertos y heridos". La entidad considera, además, que las muertes registradas durante el intento de asalto frente al paso fronterizo entre Melilla y la ciudad marroquí de Nador se produjeron por "asfixia mecánica" a causa de los empujones y la aglutinación de un gran número de personas, según el diario marroquí 'Le Matin', que recoge Europa Press.

"No se recurrió a las balas en ningún momento"

La comisión, sin embargo, no ha podido determinar el origen de las lesiones de algunos migrantes. No se sabe por tanto si fueron consecuencia de empujones sufridos o, sin embargo, lesiones resultantes de la fuerza ocasionada por la autoridad. El CNDH, que ha realizado numerosas entrevistas con autoridades locales, asociaciones no gubernamentales y migrantes afectados, ha concluido además que "no se recurrió a las balas" en ningún momento y que las fuerzas de seguridad hicieron uso de porras y gases lacrimógenos.