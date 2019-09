El desconsuelo y la incertidumbre invaden a los supervivientes del Dorian

Seis días después del paso del huracán Dorian por el norte de las Bahamas nada consuela a las miles de personas que siguen sin poder salir de las zonas afectadas y que lo han perdido todo en el temporal. Cientos de evacuados continúaron llegando este domingo a Nueva Providencia, donde se encuentra la capital de Bahamas, Nassau, después de sobrevivir al huracán que arrasó Gran Bahama y las Islas Ábaco y dejó, según la cifra oficial, al menos 43 fallecidos.

De esas muertes, 35 se produjeron en las Ábaco, donde residen unas 17.000 personas, y 8 en Gran Bahama, donde viven alrededor de 51.000. Pero se espera que la cifra aumente considerablemente, debido a que cientos de personas siguen desaparecidas cuando está a punto de cumplirse una semana del paso del temporal.

En las labores de rescate participan en Abaco 274 efectivos de las fuerzas de defensa de Bahamas y la policía y 666 en Gran Bahama, acompañados por personal de la Guardia Costera de Estados Unidos y de varias ONG, entre otros. Desde que se iniciaron estos trabajos, la Guardia Costera de Estados Unidos ha rescatado a 308 personas.

Los que siguen sin poder salir de las zonas afectadas se enfrentan a la falta de comunicaciones, electricidad, combustible, seguridad y agua potable y, lo que es peor, a no volver a vivir en su casa y con sus pertenencias. Ni el haber sido salvados ni el agua que ahora tienen y les ha faltado durante días ni la comida que reciben a su llegada a Nassau u otros lugares de Bahamas no afectados por Dorian sirven para calmar la ansiedad de los supervivientes, sabedores de que no volverán a su vida anterior y con el temor a que deberán afrontar el futuro sin nada.

Las más afectadas en Ábaco han sido las comunidades de Cayo Tesoro, Puerto Marsh y el Cayo de Man-O-War, así como la isla de Moore, mientras que en Gran Bahama, prácticamente no existe High Rock, habitado mayoritariamente por haitianos. Las autoridades locales señalan que la falta de comunicaciones es el problema que mayor ansiedad genera, al producir y ahondar la sensación de aislamiento y de que nadie sabe de su existencia.

Todos los que salen de los lugares más afectados narran la destrucción masiva reinante en las zonas devastadas, donde prácticamente no queda ni un edificio en pie y que algunos, incluso, aventuran que quedaran inhabitadas. Unos escombros bajo los cuales se teme que pueda haber cientos de personas que no pudieron sobrevivir al embate del poderoso ciclón, de categoría máxima.

Entre ellos, familiares del actor Sidney Poitier, de 92 años. En declaraciones a medios estadounidenses, su sobrino, Jeffrey Poitier, de 66 años, ha revelado que más de 23 miembros de su familia siguen desaparecidos tras el paso de Dorian.