El fin del porteo de Mohamed VI pone en jaque la cuarta parte del PIB de Ceuta.

Ayer, el Gobierno decidió reabrir las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Con esta decisión, Sánchez daba su primer paso, tras el encuentro bilateral con el rey de Marruecos Mohamed VI, hacia su nueva apuesta diplomática en el norte de África. Así, y según confirman en Moncloa, esta será "gradual, ordenada y con todas las garantías de seguridad y sanitarias". Un primer paso que avanza hacia una nueva relación con el reino alauita que sigue generando escepticismo entre los partidos de la oposición y la opinión pública por las escasas explicaciones que ha dado el Ejecutivo, que ha escudado esta decisión a una convicción del propio presidente. Sin embargo, y pese al gesto de Sánchez, Mohamed VI ha mantenido una decisión que ahoga sobre todo a la economía de Ceuta: acabar con los porteadores.

El porteo es un comercio 'atípico' -o de contrabando, como lo llama Marruecos- que se da en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque es en la primera donde esta actividad tiene un mayor peso económico. Cada día, de lunes a jueves, entraban en Ceuta un millar de vehículos con el mismo propósito de regresar al reino alauí con mercancías, habitualmente textiles o productos alimenticios, que se benefician de las ventajas fiscales de la ciudad española norteafricana y de la inexistencia de tasas aduaneras formales en la frontera del Tarajal. Una realidad que movía cientos de millones de euros cada año en Ceuta y cuyo peso en la economía local se cifra en un cuarto de su PIB anual.

El Gobierno de Vivas cuantificó de forma oficial y por primera -y única- vez el peso económico del porteo hacia Marruecos en el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, documento en el que lo cifró en 266 millones de euros, una cantidad equivalente al 38,2% de las compras al exterior que realiza la ciudad de productos no energéticos. No obstante, esta decisión que mantiene Mohamed VI tiene, según el máximo mandatario de Ceuta, un efecto económico sobre los ciudadanos marroquíes. "Aunque es verdad que es una fuente de actividad económica para la ciudad, a quien más beneficia es al país vecino".

Un escenario que abre de nuevo el debate para un histórico reclamo de Ceuta que ningún gobierno -tanto del Partido Popular como del Partido Socialista- ha querido efectuar ante el miedo a la reacción de Marruecos: la entrada de las dos ciudades autónomas en el espacio Schengen, lo que lanzaría a ambas ciudades a un acercamiento a Europa con la apertura de sus fronteras. Que provocaría implícitamente que las ciudades no tuvieran que depender de este tipo de actividades. Un escenario que no es el único que sufren ambos territorios. Así, los presidentes del Gobierno de España no suelen visitar estas ciudades para tampoco disgustar a los mandatarios del reino alauí.

"El cierre de estos dos corredores y la prevención del comercio irregular no afectaron al desarrollo en su sentido general en la región norte", afirma el profesor de Relaciones Internacionales en la universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, Said Saddiki a La Información, que prosigue, "esta decisión sólo afectó a un número importante de familias y personas que trabajan en este tipo de actividad comercial informal. Tuvo efectos económicos, pero no afectó al proceso de desarrollo, que está vinculado a grandes proyectos gubernamentales en la región".

Por otro lado, Jack Kalpakian, profesor asociado de la universidad marroquí de Al Akhawayn, asegura a este periódico que "las tensiones se están reduciendo lentamente con el tiempo, pero la normalidad, definida aproximadamente como el statu quo de hace cinco años, no va a estar ahí durante un tiempo. Pero va a volver, y quizás mejor. Dados los dramáticos cambios que se están produciendo en el mundo, es necesario que mejoren las cosas para ambos países. El hidrógeno verde es un nuevo e importante combustible y existe un inmenso potencial para los flujos bidireccionales".