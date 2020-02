Un millar de muertos por el virus: el gran temor de la OMS es que 'salga' de China

El número de víctimas mortales del brote de coronavirus en China ha llegado a 1.013, con más de 42.000 personas infectadas hasta este lunes por la noche. Un hombre en Filipinas y otro de 39 años en Hong Kong son los dos únicos fallecidos fuera de la China continental. El virus ya se ha extendido a todas las provincias y regiones del país, así como al menos a otros 25 países. Tanto el número de muertos como el número de pacientes infectados superan a los del brote de SARS de 2003.

Mientras, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este lunes a la comunidad internacional que no politice la lucha contra el coronavirus, un "enemigo común de toda la humanidad" al que "solo venceremos unidos y trabajando juntos". Tedros aseguró que algunos intentan politizar la reunión que este martes se inicia en la sede de la OMS en Ginebra con expertos de todo el mundo para acelerar el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas contra la enfermedad, cuando "es algo que hay que evitar porque los científicos deben centrarse en la ciencia".

No dio ejemplos de la supuesta politización, aunque algunos políticos en países como Estados Unidos han criticado la gestión china de la crisis sanitaria, mientras Taiwán ha denunciado que el Gobierno de Pekín le impide asistir a este tipo de encuentros en la OMS para aumentar su aislamiento. "Politizar la reunión no nos va a ayudar, debemos enfocarnos en un enemigo común contra la humanidad", destacó Tedros, quien advirtió de que los recientes casos de pacientes contagiados en Francia y el Reino Unido sin haber viajado a China son un gran motivo de preocupación.

"El mensaje para todo el mundo es que hay un enemigo común al que sólo podemos vencer si lo hacemos al unísono y unidos", afirmó Tedros en la rueda de prensa que desde la semana pasada organiza la OMS diariamente para analizar los avances en la lucha contra el virus.

Los expertos de la OMS ya están en China

El director general confirmó que un equipo de expertos del organismo, liderado por el médico canadiense Bruce Aylward, llegó este lunes a Pekín para unirse a sus colegas chinos en el estudio y las posibles medidas a tomar contra la epidemia, como acordaron él y el presidente chino, Xi Jinping, hace dos semanas. El equipo iniciará los preparativos para recibir a más expertos en los próximos días, hasta un total de diez o quince, explicó Tedros, quien subrayó que estos especialistas tienen libertad total para decidir qué lugares visitar y cómo planear sus estrategias.

La directora del área de preparación para urgencias infecciosas del organismo, Sylvie Briand, detalló en la misma rueda de prensa que alrededor de un 80% de los casos son moderados, un 15% graves y entre un 3 y un 5% son de máxima gravedad y requieren cuidados intensivos. Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, resaltó el gran despliegue que China está llevando a cabo para tratar la epidemia.

El foco de la OMS también está en África

Una situación en la que un alto porcentaje de pacientes requiere cuidados intensivos y ventilación mecánica "es un reto para un sistema sanitario, y es un gran logro que tanta gente pueda ser mantenida con vida", destacó, para subrayar que en países con redes de salud más débiles las cifras de afectados podrían haber sido peores.

En este sentido, el doctor Tedros subrayó que, en línea con la emergencia internacional declarada por la OMS el 30 de enero para ayudar a países menos desarrollados ante el avance del coronavirus, se han enviado en los últimos días equipamientos de diagnóstico rápido a una veintena de Estados, en su mayoría africanos.

Ante el temor a que el coronavirus cause la cancelación o reducción de numerosos eventos internacionales (como se está viendo, por ejemplo, en el Mobile World Congress de Barcelona, al que muchas grandes empresas han decidido no asistir), la OMS pidió cautela. "Ciertamente nos preocupa que una gran reunión se pueda convertir en un 'evento supercontagiador', pero tampoco podemos echar el cierre al planeta. La ausencia de riesgo total no es posible, pero haremos lo posible por garantizar la seguridad de todos en todas las reuniones mundiales", dijo el doctor Ryan.