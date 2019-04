El músico mexicano Armando Vega Gil se quita la vida tras una denuncia de acoso

El músico mexicano Armando Vega Gil, de 64 años, se quitó la vida este lunes a raíz de una denuncia anónima de haber abusado de una menor de 13 años. Vega Gil, bajista del grupo Botellita de Jerez, dejó escrita una carta en la que se defiende de las acusaciones vertidas en redes sociales y alega que la decisión de poner fin a su vida es "voluntaria, consciente, libre y personal".

La denuncia anónima que provocó la radical decisión del músico mexicano, fue publicada en la cuenta MeTooMúsicosMexicanos. Esta cuenta fue creada, según reza su descripción, para "denunciar agresiones en la industria de la música". Los propios encargados de gestionar la plataforma respondieron a la decisión de quitarse la vida de Vega Gil como "una burla", al usar "un tema tan delicado", como son los abusos machistas, para "jugar el papel de víctima", y han añadido que es "una falta de respeto a todas las víctimas" y "el público", además de, según ellos, "los 17 suicidios en México" relacionados con el tema.

Es una burla usar un tema tan delicado para jugar el papel de víctima ante el público en lugar de afrontar los hechos. No fue solo un testigo. Hicimos una averiguación pertinente. Qué falta de respeto a las víctimas, a su voz, al público y a los 17 suicidios diarios en México. — MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) 1 de abril de 2019

Armando Vega Gil escribió en su carta final que "dicha afirmación es falsa". Además, el músico escribe que quien sea que denuncia de manera anónima "está en todo su derecho" pero, a la vez, "pone en entredicho" toda la carrera del artista e insiste en que "no ocurrió".

La carta añade que "la habría invitado para hablar del asunto", para que la denunciante anónima pudiera "aportar las pruebas y los testigos", además de que fuera "acompañada por asesores y las chicas de MeTooMúsicosMexicanos" para que "estuviera segura de que no habría amenazas ni represalias" por parte del músico.

Vega Gil hace también un llamamiento a las mujeres para que "alcen la voz" para que "nuestro mundo podrido cambie". Sin embargo, el músico escribía que "es un hecho que perderé todos mis trabajos",al basarse "todos ellos" en su "credibilidad pública". Y añade que: "Mi vida está detenida".

La carta finaliza defendiendo su decisión para que su hijo "no se vea afectado por la falsa situación" y aclara que quitarse la vida "no es una confesión de culpabilidad", si no todo lo contrario, para el músico "es una radical declaración de inocencia". El músico culmina su despedida pidiendo perdón a "todas las mujeres a las que hice sentir incómodas" con sus palabras o actos, y a todas a las "dañó" con sus "modos machistas".