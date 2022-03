El papel crucial de España en la 'guerra de las galaxias' de Europa contra Rusia.

"En estos momentos no hay unidades españolas desplegadas en la frontera con Ucrania". Esta es la frase con la que uno se choca si trata de conocer a través del Ministerio de Defensa cuál está siendo el papel de España en la guerra entre Ucrania y Rusia. De momento, existen despligues militares de tropas españolas por tierra (500 en distintas unidades), mar (3 fragatas) y aire (130 del Ala 14 del Ejército del Aire). Sin embargo, esta guerra también se está librando por otro frente, que es cada vez más común en las guerras posmodernas: el espacio. Así, la Unión Europea (UE) ha anunciado el envío de imágenes espaciales a Ucrania en la guerra, y España está en el corazon de toda la operación, véase el centro de satélites de la UE en la capital del país.

La semana pasada, en una rueda de prensa, el alto representante de la UE, Josep Borrell, anunció que la UE movilizará al centro satélite (SatCen) de Torrejón de Ardoz (Madrid) para aportar información de inteligencia a Ucrania, en el marco de la ayuda militar que la UE presta a Kiev en plena agresión rusa. Borrell afirmó que SatCen iba a proveer de imágenes aéreas y por satélite al gobierno de Zelensky, después de que Kiev reclamara este tipo de ayuda a Europa. Una medida que se le suma a los 500 millones de euros prometidos para financiar el envío de armamento a Ucrania.

Pero, ¿quién está al frente de SatCen y cómo funciona? El diplomático rumano Sorin Dumitru Ducaru, con rango de embajador, es el actual director del centro, tras ser nombrado en 2019 por Federica Mogherini, a la que sustituyó Borrell como alto representante. Por debajo de Ducaru está su director adjunto, el capitán de la marina francés Louis Tillier, que lleva apenas medio año. El resto de posiciones lo complementan diversas divisiones que van desde la de administración hasta la de operaciones, con un total de 145 trabajadores.

Un empleado del área de datos trabajando en el centro SatCen. Satcen

El centro, según relata SatCen, se encarga de "apoyar la toma de decisiones y las acciones de la UE en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), en particular la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), incluidas las misiones y operaciones de gestión de crisis de la UE, mediante el suministro de productos y servicios resultantes de la explotación de los activos espaciales pertinentes y los datos colaterales, incluidas las imágenes por satélite y las imágenes aéreas, así como los servicios relacionados". Lo que permite a la UE "tomar a tiempo medidas diplomáticas, económicas y humanitarias". SatCen coopera con "instituciones nacionales e internacionales en el ámbito del espacio y estrechamente con la Agencia Europea de Defensa, la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea".

Pero la relación de España con el espacio no solo se limita a ser la sede de las operaciones de Europa, sino que posee empresas muy importantes, como Hispasat, que ofrece cobertura en América, Europa y el Norte de África, y que cuenta con casi dos centenares de trabajadores y siete flotas de satelites. Junto con esta compañía hay otras en el continente, como Eutelsat (Francia), SES y Intelsat (Luxemburgo), Inmarsat (Reino Unido) o Turquía (Turksat).

Uno de los satélites de la compañía española Hispasat. hispasat

Adriano Camps, investigador en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, cree que las posibilidades de Europa en el espacio con respecto a otros países como Rusia o EEUU "no están tan mal". Aunque reconoce que los satélites con sensores ópticos europeos no tienen la misma resolución que la de los chinos o americanos, asegura que "en el terreno comercial tenemos empresas muy buenas (Airbus, Thales) que tienen sensores de primera calidad". En cuanto a las imágenes SAR (Radar de Apertura Sintética), que permiten obtener imágenes que se pueden interpretar casi como las ópticas y que no dependen de las condiciones de iluminación (día o noche), ni de la presencia de nubes, el investigador afirma que "Europa está por delante en número y calidad" y que estas últimas "son fundamentales en caso de conflicto bélico".