"Tolerancia cero": casi 100 detenidos por la violencia en las protestas de EEUU

Los estadounidenses salen a la calle. Decenas de personas fueron arrestadas este miércoles en las calles de Nueva York y Mineápolis (Minesota) mientras participaban en protestas por la tensión hacia el recuento de votos y el rechazo a la administración de Donald Trump.

Hacia las 22.00 hora local (03.00 GMT) la Policía de Nueva York confirmó 20 detenidos y alegó que "intentaron apropiarse de una protesta pacífica encendiendo fuegos, lanzando basura y huevos en Manhattan". En Mineápolis las marchas ya estaban anunciadas. A principios de esta semana los organizadores de las protestas anunciaron que iban a manifestarse independientemente de quién ganara los comicios presidenciales y que iban a emplear lemas como "No permitan que Trump robe las elecciones" y "Una victoria de Biden no dará la libertad que demandamos", según las autoridades.

De acuerdo con la CBS Local Minnesota, la Policía ha cerrado la autopista interestatal al tráfico y está solicitando a través de altavoces a los manifestantes que se dispersen porque va a proceder a efectuar arrestos, que está llevando a cabo sin que por el momento se sepa el número exacto de detenidos. Mineápolis fue escenario de graves disturbios raciales entre finales de mayo y junio, tras el asesinato el 25 del primer mes de George Floyd, un afroamericano que fue asfixiado por un policía blanco quien presionó la rodilla sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos pese a las protestas del hombre que se quejaba de que no podía respirar.

Los manifestantes de Nueva York recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de "No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA" y "No Justice, No Peace. Fucking Racist Police", cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Cerca de medio centenar de policías antidisturbios acorralaron a los manifestantes e iniciaron las detenciones. "Shame on You, The World is Watching" (Os debería dar vergüenza, el mundo os está observando), coreaban poco antes de ser arrestados. En la ciudad también se vivieron momentos tensos cuando otros manifestantes quemaron varias bolsas de basura amontonadas en las calles, que los bomberos acudieron a apagar rápidamente. A este respecto, la Policía colgó varias fotos de basura ardiendo y destacó que ese tipo de vandalismo "pone a otros en peligro y no será tolerado", por lo que su intención es "reducir la tensión" para evitar mayores daños.

Los arrestos se producen después de que el comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, advirtiera este martes de una política de "cero tolerancia" ante actos violentos tras las elecciones presidenciales. "A todos los neoyorquinos: hay una multitud de policías en las calles, y va a haber tolerancia cero (frente a eventuales disturbios)", dijo Shea en declaraciones a los medios. "No puedo ser más claro, tolerancia cero", insistió el alto cargo de las fuerzas de seguridad.