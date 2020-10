Trump votará este sábado en Florida y Biden promete vacuna gratis de la Covid

La campaña hacia las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos ha seguido su curso en un día en el que Donald Trump ha anunciado que votará este sábado en Florida y Joe Biden que, en caso de ganar, hará que la vacuna contra la Covid-19 sea gratuita. El presidente Donald Trump ha participado este viernes en varios eventos en el estado de Florida, uno de los más disputados de cara a las elecciones presidenciales y cuyos 29 delegados para el Colegio Electoral se antojan vitales para el candidato republicano si quiere conseguir un segundo mandato.

En estos eventos, Trump ha cargado contra su rival Joe Biden al que ha tildado de ser el candidato que China quiere que gane, y ha remarcado su perfil anti-élites al asegurar que "él no suena como un político de Washington porque no es un político de Washington". Asimismo, su campaña ha asegurado a Fox que el candidato republicano recaudó 26 millones de dólares (21,9 millones de euros) tras el debate que le enfrentó a Biden la noche del pasado jueves, si bien la campaña de Trump sigue muy por debajo de la de su rival en recaudación total, informa Ep.

Por su parte, Biden ha hecho campaña en Delaware, el estado al que ha representado en el Senado pese a nacer en Pensilvania, en un acto en el que ha prometido que, si gana, el Estado federal comprará vacunas que serán gratuitas tanto para quienes tienen seguro como para los que no, según ha señalado CNN. En este acto, el exvicepresidente de Obama, quien esta semana se ha unido a la campaña, ha señalado que usar la mascarilla "no es una opción política", sino lo que recomiendan los científicos.

La mascarilla no es una opción

En esta misma línea, el principal responsable científico de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha calificado de "ruido" los comentarios críticos contra él proferidos en los últimos días por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha abogado por hacer obligatorio el uso de mascarilla. "No le presto atención a ese tipo de comentarios, estoy concentrado en lo que tengo que hacer y mi trabajo (...) esas cosas, como quieras llamarlas, son solo ruido para mí", ha asegurado Fauci en una entrevista con la cadena de televisión CNN.

Entre otros comentarios, Trump ha acusado a Fauci de ser "demócrata" y ha asegurado que es "amigo de los Obama" para restar así credibilidad al experto que esta semana aseguró que no le sorprendió que Trump contrajera el coronavirus. Estados Unidos registró el pasado jueves el peor dato de contagios diarios desde julio con más de 70.000 nuevas infecciones. A pesar de esto, Trump ha asegurado en un mitin que el país está "doblando la esquina" de la pandemia y que pasará "realmente rápido".

En referencia a esto, Fauci ha asegurado que hay treinta estados en el país en los que las cifras no van a bajar si no hay medidas y ha asegurado que sería "una gran idea" hacer obligatoria la mascarilla. "Si la gente no está usando mascarillas, quizá nosotros deberíamos estar haciéndola obligatoria", ha insistido el epidemiólogo, que ha reconocido que la aplicación de la medida tendría "alguna dificultad".