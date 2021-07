La empresa israelí, NSO, se defiende de los ataques: "No hay ningún vínculo".

La empresa israelí, NSO, ha respondido a las acusaciones que está recibiendo tras la información que el periódico norteamericano 'The Washington Post' ha desvelado este lunes. Así, éste acusa a la empresa tecnológica de haber dado acceso, a través de su aplicación Pegasus, a múltiples gobiernos para que espiaran a periodistas, activistas políticos o empresarios, un total de 50.000 números de teléfono. Desde la compañía niegan que esto haya ocurrido y tachan la historia del periódico de querer "buscar un titular llamativo". Además, aseguran que no hay ningún vínculo entre los 50.000 números con NSO Group o Pegasus.

Desde NSO dicen que el "editor del Washington Post declaró que el propósito de la lista no se determinó de forma concluyente". Y, por ello, dicen que no se "identifica" quién pone los números en ella y el porqué y, añaden, que en el artículo "se desconoce cuántos de los teléfonos fueron objeto de la lista o de la vigilancia". Por otro lado, sostienen que la "historia real" se construye "en torno a 37 de los 50.000 números de teléfono" y que, de esos 37, "los reporteros no logran demostrar el vínculo definitivo entre los números y la NSO".

La compañía israelí afirma que "esta lista equivale a abrir las 'WhitePages' y elegir al azar 50.000 números y sacar un titular a partir de ellos". Así, afirman que "la historia ha sido endeble desde el principio". "Cuando los redactores se pusieron en contacto con NSO la semana pasada, la afirmación era aún más sensacionalista, por no decir imaginaria", dicen desde la empresa, que prosiguen, "al principio relacionaron los 50.000 números con NSO, después de darse cuenta de que era imposible, los editores convirtieron su historia en una enorme 'que pasa si', solo para no arruinar un buen titular".

NSO asegura que "la nueva afirmación" es que "esos 50.000 números existen en una lista desconocida sin ningún vínculo con la compañía". Sin embargo, "los editores decidieron seguir con esa historia, incluso después de que quedara claro que sus fuentes no identificadas les habían engañado, muy probablemente de forma intencionada". La empresa cree que al publicar esta información están "engañando intencionalmente" a sus lectores utilizando "giros y vueltas" para evitar contar "la verdad".

Desde la compañía rechazan que su tecnología esté asociada con el "asesinato atroz" al periodista Jamal Khashoggi. Y también niegan que haya servido para "escuchar, vigilar, rastrear o recopilar información relativa a él o a los miembros de su familia mencionados en su investigación". Además, sostienen que sus productos vendidos a gobiernos extranjeros "no pueden utilizarse para llevar a cabo la cibervigilancia dentro de los Estados Unidos".

Por último, la compañía israelí asegura que "en función de los resultados de las investigaciones" tomarán alguna decisión de calado, como "el cierre del sistema de algún cliente". Por último, afirman que su compañía tiene una misión diferente a esta polémica de espionaje suscitada: "salvar vidas". Así, ellos seguirán esta misión "sin inmutarse" y "a pesar de todos y cada uno de los continuos intentos de desacreditarles con falsos argumentos."