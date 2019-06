Encuentran a un bebé recién nacido en una bolsa de plástico en pleno bosque 

A poco más de 60 kilómetros al norte de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos la Oficina del Sheriff del condado de Forsyth respondía a la llamada de un vecino que alertaba de una llanto de un bebé en medio de la nada.

De acuerdo con las autoridades del condado de Forsyth, el hombre que llamó a la policía fue avisado previamente por sus hijos de que había un bebé abandonado en una zona boscosa de la ciudad de Cumming.

La propia Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth difundió el vídeo del momento en el que acuden al lugar y descubren el origen de los llantos en medio de la noche. El vídeo, grabado con una de las cámaras que van adheridas a los uniformes de los agentes, muestra a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de supermercado.

El recién nacido, que ha sido llamado 'Baby India' por los agentes, aún tenía parte del cordón umbilical cuando fue sacada de la bolsa y rescatada por los agentes de la Oficina del Sheriff de Forsyth. Una vez arropada y llevada al hospital para que recuperara fuerzas, las autoridades locales se centran en encontrar a la madre del bebé abandonado a su suerte.

El sheriff de la localidad, Ron Freeman, recordó a los vecinos que en el estado de Georgia, está permitido que las madres entreguen a sus bebés hasta 30 días después de haber nacido en instalaciones médicas o agencias públicas encargadas. La ley, llamada 'Safe Heaven', no persigue legalmente ni procesa de manera judicial la entrega de bebés, si no que busca que este tipo de abandonos a recién nacidos no ocurran.