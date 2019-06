¿Es seguro República Dominicana? Casi 200.000 españoles viajan cada año

A las misteriosas 47 personas enfermas y al menos 7 muertes de turistas en República Dominicana, al menos tres de ellos en hoteles españoles, se han sumado este jueves dos nuevas víctimas, dos británicos que han regresado después de pasar unas vacaciones en el país caribeño con síntomas de envenenamiento, según denuncian. De hecho, la pareja pretende que se analicen varias minibotellas de alcohol que se han traído del viaje para detectar posibles agentes nocivos. Por eso, una de las grandes preguntas que han surgido sobre el caso, tanto en España como en el extranjero es: ¿es seguro viajar a República Dominicana?

Se trata del principal destino turístico de centroamérica, con más del 34% del total de llegadas de turistas de la región, según los datos del Banco Central de la República Dominicana. De sus más de 5,3 millones de visitantes al año (en 2017), más del doble de los que llegan al segundo de la lista (Costa Rica), la gran mayoría (2,07 millones) proceden de EEUU, mientras que Canadá es el segundo país emisor de turistas, con 828.000. En total, el 58% de quienes llegan a República Dominicana proceden del continente norteamericano, precisamente de donde eran todos los fallecidos y los que se han declarado enfermos en el último año.

Por su parte, España es el séptimo país desde el que más turistas proceden: algo más de 178.000 en 2017, una cifra similar a los visitantes que aportó Reino Unido en el último año del que se tienen datos. De ese total, aproximadamente 173.000 llegaron por vía aérea, lo que da cuenta de la importancia que tiene el turismo español en República Dominicana incluso para sectores indirectamente afectados como el de las aerolíneas y turoperadores. Incluso para las compañías de cruceros, esos miles de pasajeros restantes también suponen una gran fuente de ingresos.

Evolución de turistas españoles en República Dominicana. / Nerea de Bilbao

Desde 2012 a 2017 se ha producido un incremento de en torno al 10% en la llegada de turistas españoles a República Dominicana, lo que evidencia que se trata de un destino al alza entre quienes parten desde nuestro país. Tanto es así que incluso las empresas españolas han puesto el foco en los últimos años en el sector hotelero, tal y como apunta el último 'Informe Económico y Comercial sobre República Dominicana', de 2017, elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Santo Domingo.

"República Dominicana es un país turístico por excelencia, centrado en sol y playa, y dispone de 70.000 habitaciones de gama alta que gozan de una tasa de ocupación media cercana a 80%. Las cadenas y marcas hoteleras españolas, una veintena en presencia, detentan un 65% de la capacidad" de ese total, según se explica en el informe. Sin embargo, lo que nadie es capaz de explicar es por qué enferman y mueren turistas en hoteles españoles.

En este sentido, una de las principales hipótesis que se maneja es que la comida o la bebida en los resorts tenga algún compuesto nocivo para la salud, tal y como denuncian esta semana los dos afectados británicos. De hecho, la portavoz de los 47 turistas que enfermaron en un hotel de la cadena Riu, inicialmente atribuyó la misteriosa enfermedad a la intoxicación por alimentos. "Fue una de las veces que más enferma he estado, y normalmente no enfermo", aseguraba. Sin embargo, desde la cadena Riu se apresuraban a garantizar que no se había detectado ningún incumplimiento del protocolo interno del hotel ante este tipo de casos: se avisó al médico, quien atendió a tres personas por una posible gastroenteritis, sin mayores consecuencias.

De igual modo, desde Bahía Príncipe Hotels & Resorts reconocían que en dos de sus complejos se han producido tres muertes de turistas. Primero, el 25 de mayo, falleció "la señora Schaup-Werner, alojada en Luxury Bahia Principe Bouganvile (República Dominicana). A las dos horas de su llegada se encontró indispuesta, activándose los protocolos para estas situaciones. Se dio aviso al servicio médico del hotel, para ser traslada al hospital, pero lamentablemente falleció antes de su traslado" a causa de un infarto, según la cadena hotelera, que asegura que su marido confirmó que padecía antecedentes cardíacos y que no ha ocurrido nada excepcional en su caso.

Otra posibilidad es que los turistas contrajeran enfermedades del trópico. La explicación es que las autoridades de EEUU no obligan y ni siquiera recomiendan vacunarse para males propios de la zona como el dengue, la malaria, el zika, la leptospirosis, el cólera o el chikungunya. En el apartado sobre vacunas, la página del Gobierno estadounidense que informa sobre trámites y recomendaciones para viajar a la República Dominicana explica que "no son necesarias si se viaja desde EEUU". Por ejemplo, en España, Exteriores sí hace una serie de recomendaciones en este sentido, por lo que tampoco existe ningún tipo de inseguridad en este sentido.

Hay una tercera posibilidad, que es la única que las autoridades dominicanas reconocen como una causa de muerte extendida tanto en el país como en la vecina Haití: el alcohol adulterado de procedencia ilegal. Este tipo de bebidas llevan tiempo dando quebraderos de cabeza al Gobierno dominicano, que estima que un 29% del total de bebidas alcohólicas del país es "ilícito", lo que implica que no solo es ilegal, sino que su destilación puede ser casera y en condiciones de producción tan pésimas que pueden hacer que el alcohol sea potencialmente mortal. Sin embargo, si se evita comprar bebidas fuera del circuito del propio hotel, en principio este problema no debería suponer ningún peligro.