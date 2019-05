El escándalo de la universidad de Warwick: "Violen a todas las chicas"

Un chat de grupo de Facebook desató el escándalo hace un año en la Universidad de Warwick (Inglaterra). En él, un grupo de estudiantes varones de Humanidades comenzaron a realizar comentarios sobre agresiones sexuales a sus compañeras de universidad y amigas, mensajes muy duros que se hicieron vox populi en el campus universitario.

“Viola a todas en el departamento para darles una lección” u “oh Dios. Odiaría estar en línea de tiro si tuviera una vagina” eran algunas de las frases del grupo que llegaron al conocimiento de varias chicas a las que se mencionaba, tal y como señala una de ellas a la ‘BBC’.

Mira también Save the Children no renueva a Cristiano como embajador en pleno litigio en USA

Varias estudiantes mencionadas en el chat se quejaron a la universidad y tras una investigación interna un estudiante de los implicados fue expulsado con el castigo de no poder entrar al campus el resto de su vida. Asimismo, cuatro estudiantes más fueron expulsados, obteniendo dos de ellos una prohibición de entrar en recintos universitarios en 10 años y otros dos por un año.

Sin embargo, los que fueron condenados a la prohibición de 10 años sin poner el pie en la universidad, consiguieron rebajar el castigo a solo 12 meses. Un hecho que provocó la indignación en las redes sociales.

12 meses más tarde, la universidad ha tomado medidas de revisión de sus procesos disciplinarios, pero las afectadas creen que el caso no está cerrado. "El trauma de haber sido lo suficientemente fuerte como para denunciar una situación y ser castigada por la universidad es probablemente la peor parte de todo esto. No quiero ir a mi graduación. No puedo esperar a no tener que ir ya nunca más a Warwick”, explica Anna, nombre ficticio de una de las estudiantes.

Twitter hizo retroceder a la universidad

La rebaja de 10 años a 12 meses causó revuelo en Twitter dando lugar a manifestaciones contra los responsables del chat y la decisión de la universidad. Profesores titulares cargaron contra el centro dando esta oposición como resultado la recapacitación de la universidad.

Los dos implicados que habían conseguido reducir su veto no podrían nunca acudir al campus. La Universidad de Warwick publicó un comunicado en el que explicaba que estaban “profundamente arrepentidos”.