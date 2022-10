España y Alemania suman a Portugal en su cruzada por el desarrollo del Midcat. 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha reunido este viernes con sus homólogos alemán y portugués, Olaf Scholz y António Costa, en un encuentro en el que subrayaron la importancia de diversificar el suministro energético para garantizar su seguridad. En este sentido, abordaron la necesidad de agilizar la construcción de interconectores energéticos, según un comunicado conjunto difundido al término de la reunión trilateral en Berlín. Aunque el documento no mencionó de forma explícita el gasoducto transpirenaico MidCat, que los tres líderes consideran un proyecto clave para la seguridad energética europea, sí que hizo referencia a "corredores de gas aptos para transportar hidrógeno verde".

El proyecto de MidCat, que enlazaría la Península Ibérica con el norte de Europa para transportar gas procedente del Magreb, se enfrenta a la reticencia del presidente francés, Emmanuel Macron, quien argumenta que no es rentable y que es preciso apostar por las energías verdes. No obstante, tanto Scholz como Sánchez han afirmado en repetidas ocasiones que el gasoducto, aparte de tener una importancia estratégica, permitiría en un futuro el transporte de hidrógeno verde. Los tres líderes, que según se prevé pretenden tratar el tema en el próximo Consejo Europeo en Bruselas, los días 20 y 21 de octubre, han acordado realizar un "seguimiento conjunto" de esta cuestión, subrayó el comunicado.

Sánchez, Scholz y Costa coinciden también en la necesidad de dar respuestas europeas "comunes y urgentes" a los retos vinculados a los altos precios de la energía. Los tres señalaron que la independencia de los combustibles fósiles no sólo permitirá combatir el cambio climático y agilizar la transición energética hacia una economía libre de emisiones, sino que también contribuye a garantizar la seguridad de la Unión Europea. En este sentido, apuntaron a la importancia del "EU Green Deal" o Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Los tres mandatarios abordaron además la "guerra de agresión" de Rusia contra Ucrania, una cuestión que también estará en el foco de la próxima reunión del Consejo Europeo, y reafirmaron su "inquebrantable apoyo" a Kiev "durante el tiempo que sea necesario". Sánchez y Costa acudieron a Berlín con ocasión del Congreso del Partido Socialista Europeo, en que se dan cita 33 partidos europeos de la familia socialista y socialdemócrata y que este viernes eligió a su nuevo presidente, el ex primer ministro sueco Stefan Löfven.

Recientemente, Macron defendió que Francia está a favor de las interconexiones y de "una Europa solidaria", pero ha puesto en duda que el Midcat, un proyecto que "cruza los Pirineos por una zona protegida" sea la mejor opción ni "coherente" con la agenda climática y de protección de la biodiversidad. España busca recuperar la defensa de este proyecto a partir de la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania y ha sumado como aliado el apoyo del canciller alemán, Olaf Scholz, quien esta misma semana pidió junto a Sánchez que el Midcat esté operativo en 2025, al que ahora se une Portugal.

Sin embargo, el presidente francés muestra sus retitencias al apoyo expreso de Alemania a España y considera que no es un asunto en el que deba intervenir Berlín. "Por acabar con las ambigüedades, se trata de un gasoducto que pasa por medio de los Pirineos entre España y Francia, así que no es una cuestión de desacuerdos entre Alemania y Francia, salvo que me haya perdido algo", expresó en su momento. Así, Macron aboga por trabajar por un objetivo que sea "ir hasta el final de sacar del aislamiento a la península Ibérica en materia de gas, hidrógeno y electricidad" y ello atendiendo en los próximos años "los mecanismos que sean más importantes y los trazados que sean más pertinentes".