Europa apunta a producir entre 2.000 y 3.000 millones de dosis a finales de 2021

La Unión Europea prevé tener una capacidad de producción de entre 2.000 y 3.000 millones de vacunas contra la Covid-19 por año a finales de 2021. El comisario de Mercado Interior, Industria y Digital de la UE, Thierry Breton, ha señalado este miércoles el objetivo de acelerar el ritmo de producción, mientras que las diferencias entre los países comunitarios por la estrategia de vacunación son cada vez más visibles.

En una entrevista en el diario italiano Corriere della Sera, Breton instó a los estados miembros a implementar rápidamente sus políticas de vacunación "porque la capacidad de producir dosis aumenta de semana en semana". Además, añadió que el retraso de la UE respecto a otras grandes potencias se debe a que "queríamos estar cien por ciento seguros de que las vacunas no presentaban riesgos para los ciudadanos de la UE".

Para alcanzar el objetivo anual, la UE prevé primero entregar entre 95 y 100 millones de vacunas antes de que finalice el mes de marzo. No obstante, Breton, al mando del grupo de trabajo creado por la Comisión de la UE para trabajar con empresas y gobiernos para acelerar la producción de anti-Covid en el territorio europeo, también señaló que, aunque se había entregado alrededor de 43 millones de dosis, solo se han administrado 30,2 millones.

Ha explicado que la ralentización se debe a que "necesitamos crear las condiciones para que la cadena de suministro continúe suministrando todos los elementos útiles de manera precisa. Para hacer una vacuna de ARNm se necesitan entre 400 y 500 componentes de diferente naturaleza, si falta alguno se detiene la cadena completa"

Sobre la posibilidad de recurrir a otras vacunas, entre ellas la rusa Sputnik V, indicó que no se pronunciaba "porque no la conozco y espero que los rusos se postulen a la EMA". También añadió que "Si miramos a Hungría, Moscú entregó 46.000 dosis de Sputnik V: no significa nada. De hecho, actualmente no hay disponibilidad de la vacuna rusa, que es dos veces más difícil de producir que las demás. Al final, creo que Moscú necesitará nuestra ayuda".