Macron quiere bloquear la exportación de vacunas si no cumplen los contratos

El presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó este jueves el bloqueo de las exportaciones de vacunas contra la Covid a las farmacéuticas que no cumplan sus contratos de entrega con la Unión Europea y urgió a "un diálogo con algunos fabricantes". "Apoyo el mecanismo de control puesto en marcha por la Comisión Europea y el hecho de que debemos bloquear de las exportaciones de los laboratorios mientras no cumplan sus compromisos con los europeos", afirmó Macron en una comparecencia ante la prensa tras la primera jornada del Consejo Europeo.

Uno de los grandes puntos de la sesión de hoy fue el análisis de los líderes de los 27 sobre la situación de la campaña de vacunación ante los incumplimientos de entrega por parte de AstraZeneca. Macron recordó que esa compañía se había comprometido a entregar durante el primer trimestre del año 120 millones de dosis a la UE, de las que solo ha enviado 30 millones, e incluso con retrasos.

También señaló que los contratos de Europa con otros dos laboratorios, Pfizer-BioNTech y Moderna, "se han cumplido". Por ello, y ante la falta de exportaciones de otros países (aunque no mencionó en concreto al Reino Unido), "esta situación justifica la implantación de controles a la exportación de vacunas".

Sin embargó, Macron se opuso a un bloqueo de todas las exportaciones de vacunas producidas en la UE, ya que "sería un error". Lo justificó en que las vacunas de Moderna son importadas y podrían no llegar si la UE bloquea sus exportaciones, y también recalcó que Europa "no es egoísta" y debe ayudar a los países menos desarrollados, especialmente a los balcánicos y al continente africano. El presidente francés no dejó de reconocer que otros países "han ido más rápido" en el desarrollo de vacunas y su inoculación, y "hay que sacar todas las consecuencias". En concreto, elogió a Estados Unidos, que "ha sido más innovador y más ambicioso" a la hora de invertir mucho y rápido en la investigación y el desarrollo de vacunas, lo que ha sido "una lección".

El líder francés también pidió que la respuesta de la UE europea a la crisis económica generada por la pandemia sea "más rápida y más fuerte", con una importante simplificación de los procesos. Señaló su preocupación por la lentitud de la recuperación europea, que no alcanzará su nivel de antes de la crisis hasta mediados de 2022. En cambio, Estados Unidos prevé alcanzar ese nivel a mediados de este año y con una curva de crecimiento mucho más favorable que la europea, por lo que Macron consideró "preocupante" las perspectivas en Europa.

El jefe del Estado francés no consideró que esa diferencia se deba al mayor montante de los planes de relanzamiento estadounidense (1,2 billones de dólares con Donald Trump y ahora 1,9 billones con Joe Biden). La explicación, según Macron, es que en Europa "nos cuesta demasiado tiempo, somos demasiado complejos, estamos demasiado liados con nuestra burocracia".

Sobre el mayor volumen de los planes de relanzamiento estadounidenses frente a los europeos, el presidente francés explicó que "las cantidades no son comparables", ya que buena parte del nuevo gasto en EE.UU. incluye fondos para "compensar la falta de solidaridad" en un país sin las políticas redistributivas sociales que hay en Europa.