Europa va desapareciendo poco a poco de la lista de los países con súper poderes

A principios de este año, la revista Forbes publicó un reportaje sobre los países y las empresas con las empresas tecnológicas más poderosas. La lista de los países más avanzados era dolorosa: China, EEUU, Taiwán, Japón, India, Corea del Sur y otros. Europa, supuestamente, estaba en el apartado de "otros".

La misma revista adjuntó la lista de las diez mayores empresas tecnológicas: Apple, Samsung, Microsoft… Mejor no seguir. No había ninguna europea. Es decir, después de haber inventado el mundo moderno con la Revolución Industrial, los trenes, los coches y las bases de la tecnología, Europa ha perdido fuelle y se ha quedado no en segundo lugar sino en un lugar remoto.

Eso significa que la dependencia tecnológica europea de otros países es muy grande. Pongamos el caso de los chips. En la lista de los diez mayores fabricantes de semiconductores no hay ninguna compañía europea. Si se desatara una guerra entre Europa y otros continentes como Asia o EEUU, llegado un momento, las máquinas europeas dejarían de funcionar por falta de suministros tecnológicos.

La lista de las diez mayores compañías de Estados Unidos está compuesta por firmas creadas en los últimos 40 años, todas ellas de alta tecnología: Apple, Microsoft, Facebook... La lista de las mayores compañías europeas está plagada de empresas petroleras (Shell y BP), de alimentación (Unilever y Nestlé), bancos y químicas/farmacéuticas (Novartis, Roche)… Desde luego, empresas de viejos sectores.

En la lista de los Premios Nobel por país, Estados Unidos tiene más que los cinco países europeos con más nobeles que son Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suecia y Rusia.

Tampoco desataca mucho Europa por sus patentes. El país que más patentes registró, según la WOPI (Oficina Mundial de Propiedad industrial), fue China, con más de 1,3 millones de patentes en 2018. Le siguió EEUU con unas 600.000, y luego Japón con 318.000 patentes. Si se unen las oficinas europeas más importantes (incluyendo Rusia), sumamos unas 320.000 patentes, casi las mismas que un solo país como Japón.

Si se toma la economía de la Unión Europea como un todo, formamos la segunda economía más poderosa del mundo, con más de 18 billones de dólares de PIB (se mide en dólares). Pero si examinamos la misma escala por países europeos, veremos que hay otras economías que venían del tercer mundo que están escalando puestos rápidamente y se han colado en la lista de los 15 mayores: India, Brasil y México. Es cuestión de pocos años para que sobrepasen a los países europeos. China ya lo hizo hace tiempo, pues es la tercera economía mundial. Pero si no se suma la economía de la UE, China sería la segunda economía mundial, según datos del FMI.

Llama la atención que la lista de las 50 mejores universidades del mundo esté plagada de instituciones norteamericanas y británicas, pero ninguna alemana, francesa, italiana o española., según QS Top Universities. El continente que inventó la universidad cada vez tiene menos universidades en la lista de los tops.

Estados Unidos él solito iguala en producción científica, a los cinco países europeos con más documentos científicos (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España), según Scimago, que es una organización que califica las publicaciones científicas. No está mal, pero la predominancia de EEUU es apabullante cuando nos referimos a documentos "citados" por otros científicos. Los norteamericanos sobrepasan de lejos a los cinco países europeos.

Y esto, ¿qué consecuencias tiene?

La más importante es que en una guerra comercial, Europa no tiene fuerza suficiente para desafiar a nadie. "La guerra arancelaria a la que estamos asistiendo[entre EEUU, China y ahora Europa] no es sino la manifestación […] de la pelea por el dominio tecnológico entre China y EEUU?", decía esta semana el ex ministro de exteriores José Manuel García-Margallo en El Mundo.

Europa no solo está perdiendo preponderancia sino que está perdiendo territorio político. A fin de este mes, si no hay una prórroga, Gran Bretaña se saldrá de la Unión Europea. Es decir, la segunda potencia económica de la UE nos abandona. Es como si uno de los mejores jugadores del Barcelona o del Real Madrid abandonase esos clubs para siempre. ¿Cómo van a impactar en el club?

Solo por recordarlo un poco: la guerra arancelaria que EEUU ha declarado a Europa se debe a que la UE subvenciona Airbus, y por ello, Donald Trump piensa que Airbus está haciendo competencia desleal a Boeing. Como represalia va a subir los aranceles a determinados productos de los cuatro países que fabrican Airbus: España, Alemania, Francia y Reino Unido. Ahora, especialmente ahora, Trump está preocupado porque las ventas de Boeing han caído en el mundo debido a dos accidentes de su avión estrella el 737 Max.

En la lista de mayores fabricantes de aviones, Boeing ocupa ahora el número 1. El segundo lugar lo ocupa Airbus. Pero claro, eso era a finales de 2018, cuando no se habían rescindido multitud de contratos debido al segundo accidente de un Boeing en marzo pasado. Según la publicación Defense and Secure Monitor, la cual sigue las ventas de ambas compañías mes a mes, las ventas de Airbus desde marzo, han sobrepasado a las de Boeing, con lo cual, uno imagina qué es lo que verdaderamente preocupa a Trump.

Europa no puede perder más competitividad de la que ha perdido hasta ahora en muchos frentes, sobre todo en los de alta tecnología. Si no es capaz de desarrollar una industria en las mismas condiciones que los otros dos colosos del mundo, EEUU y China, se convertirá en un continente mendicante.